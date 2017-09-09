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08:45 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежском регионе заканчивают подготовку к выборам

10 сентября депутатов в районные советы будут выбирать в пяти муниципальных образованиях.

Источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области готовятся к предстоящим выборам. В единый день голосования 10 сентября депутатов в районные советы будут выбирать в пяти муниципальных образованиях: в Богучарском, Бутурлиновском, Грибановском, Петропавловском и Поворинском.

В некоторых сельских поселениях обновят депутатский состав с последующим выбором глав местного самоуправления. Участковые избирательные комиссии сейчас проверяют необходимую документацию, сверяют списки избирателей, пересчитывают бюллетени.

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В Таловском районе выберут состав трёх сельсоветов. На участках уже всё практически готово к работе: установили кабины для голосования, подвели к ним свет, подготовили стационарные и переносные урны.

Треть населения тут голосуют на дому, ведь добраться до избирательного участка, который здесь один, из отдаленных посёлков у людей нет возможности. Поэтому к ним на дом выезжают автомобили с переносной урной. Транспорт избиркому выделяет местное хозяйство.

Анна Насонова, председатель участковой избирательной комиссии:

«Всех мы оповестили и далеко, вот поселок Пахарь, Покровка, например, они далеко, там повесили тоже объявление, мы им звонили. Потому что в прошлом году к кому-то приезжаешь, а они не знают, что выборы. Кто нам звонит, чтобы к ним приехали, поэтому у нас охвачено всё».

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