В Воронежском регионе заканчивают подготовку к выборам
10 сентября депутатов в районные советы будут выбирать в пяти муниципальных образованиях.
10 сентября депутатов в районные советы будут выбирать в пяти муниципальных образованиях.
В Воронежской области готовятся к предстоящим выборам. В единый день голосования 10 сентября депутатов в районные советы будут выбирать в пяти муниципальных образованиях: в Богучарском, Бутурлиновском, Грибановском, Петропавловском и Поворинском.
В некоторых сельских поселениях обновят депутатский состав с последующим выбором глав местного самоуправления. Участковые избирательные комиссии сейчас проверяют необходимую документацию, сверяют списки избирателей, пересчитывают бюллетени.
В Таловском районе выберут состав трёх сельсоветов. На участках уже всё практически готово к работе: установили кабины для голосования, подвели к ним свет, подготовили стационарные и переносные урны.
Треть населения тут голосуют на дому, ведь добраться до избирательного участка, который здесь один, из отдаленных посёлков у людей нет возможности. Поэтому к ним на дом выезжают автомобили с переносной урной. Транспорт избиркому выделяет местное хозяйство.
Анна Насонова, председатель участковой избирательной комиссии:
«Всех мы оповестили и далеко, вот поселок Пахарь, Покровка, например, они далеко, там повесили тоже объявление, мы им звонили. Потому что в прошлом году к