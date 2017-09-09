В Воронежском регионе заканчивают подготовку к выборам

Источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области готовятся к предстоящим выборам. В единый день голосования 10 сентября депутатов в районные советы будут выбирать в пяти муниципальных образованиях: в Богучарском, Бутурлиновском, Грибановском, Петропавловском и Поворинском.

В некоторых сельских поселениях обновят депутатский состав с последующим выбором глав местного самоуправления. Участковые избирательные комиссии сейчас проверяют необходимую документацию, сверяют списки избирателей, пересчитывают бюллетени.

Справка Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительства В единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания Подробнее

В Таловском районе выберут состав трёх сельсоветов. На участках уже всё практически готово к работе: установили кабины для голосования, подвели к ним свет, подготовили стационарные и переносные урны.

Треть населения тут голосуют на дому, ведь добраться до избирательного участка, который здесь один, из отдаленных посёлков у людей нет возможности. Поэтому к ним на дом выезжают автомобили с переносной урной. Транспорт избиркому выделяет местное хозяйство.

Анна Насонова, председатель участковой избирательной комиссии: