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12:38 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Глава администрации Кстовского района Нижегородской области арестован до 8 ноября

Глава администрации Кстовского района Нижегородской области арестован на два месяца до 8 ноября 2017 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в следственном управлении СК РФ по региону 8 сентября.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По словам собеседника агентства Кирилл Культин арестован до окончания следствия по делу. Решение об аресте принято Московским районным судом 8 сентября по ходатайству следствия.

Напомним, 7 сентября стало известно, что следователи задержали главу администрации Кстовского района Кирилла Культина по подозрению в получении взятки. По версии следствия, 6 сентября в одном из ресторанов Нижнего Новгорода подозреваемый получил от председателя комитета кредиторов МУП «Водоканал» Кстовского района взятку в сумме 1,5 млн рублей за способствование проведению банкротства муниципального предприятия. Обвинение Кириллу Культину было предъявлено 8 сентября, сам обвиняемый свою вину не признаёт.

Напомним также, что земское собрание Кстовского района Нижегородской области утвердило структуру объединенной администрации в конце августа 2017 года.

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