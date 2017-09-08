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18:28 (мск), источник: РИА Новости

Путину в Перми показали сверхбыстрый интернет и робота-промобота

ПЕРМЬ, 8 сен — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину показали продукцию Пермского информационно-технологического кластера, в том промобота, который может заполнять документы и принимать платежи.

Источник: РИА Новости

В Пермь Путин прилетел из Владивостока, где накануне завершился Восточный экономический форум. В столице Пермского края президент посетил предприятие «Эр-Телеком Холдинг», посмотрел выставку продукции пермского IT-кластера.

Российскому лидеру рассказали о компании, в которой работает много молодежи, средний возраст сотрудников 30 и менее лет. «Здорово», — поддержал Путин.

Компания сконцентрирована на предоставлении скоростного доступа в интернет. Сейчас она на третьем месте в мире по этому показателю. Главе государства показали разделенный надвое экран, в левой части которого изображение, получаемое по интернету с небольшой скоростью, а с правой — по сети, скорость передачи данных с которой достигает 250 мегабит в секунду (результат, к которому стремится компания). «Разница заметна, конечно», — прокомментировал российский лидер.

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Рассказали Путину и об идее публичного Wi-fi, который уже работает в центре Москвы и Санкт-Петербурга и позволяет решить проблему видеонаблюдения в тех местах, которые ранее были недоступны для устройств фиксации. На экране демонстрировалось происходящее на мостах в Петербурге. «Вы видите Дворцовый мост, а это…» — в рассказе собеседника главы государства возникла заминка.

«Это лейтенанта Шмидта», — идентифицировал Путин мосты родного города.

Ознакомили президента с разработанным в Перми программным обеспечением. К примеру, одна из компаний кластера предлагает ПО для анализа госзакупок, в том числе блокчейн для организации тендеров. С помощью этой современной технологии предлагается ускорить и автоматизировать процесс, а также объединить его участников.

Финальным экспонатом стал робот-промобот. «Здравствуйте, Владимир Владимирович», — поприветствовало полутораметровое устройство.

По словам представителя компании, которая производит промобота, он полностью изготовлен в Перми: пластик, механика и аккумуляторы. Компания даже организовала своеобразное соревнование «Битва роботов» в Пермском крае, оно потом вышло на международный уровень. Президента пригласили на финал соревнований.

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