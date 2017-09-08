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18:42 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов поручил образумить ГУПы, требующие оплату за не оказанные услуги

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости (Крым). Глава РК Сергей Аксенов поручил заместителю председателя Совмина Республики Владимиру Серову разобраться с ГУПами, которые пытаются в суде взыскать с абонентов оплату за не оказанные услуги.

Источник: РИА "Новости"

«Есть серьезные вопросы к нашим ГУПам, таким как “Крымтеплокоммунэнерго”, “Вода Крыма” и “Крымэнерго”. Данные организации пытаются судиться с гражданами за услуги, которые не были предоставлены. В связи с этим всем ГУПам необходимо предпринять шаги, направленные на отзыв подобных исков и урегулирование ситуации в законодательном русле с принятием соответствующих нормативных актов», — заявил он.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в июне по итогам завершившегося отопительного сезона с должности руководителя ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» был уволен Леонид Хотулев.

В ходе плановой проверки деятельности ГУП «Вода Крыма» сотрудники Крымфиннадзора установили нарушения, которые привели к незаконным расходам и недополучению финансов на общую сумму 37,3 млн рублей. Однако на предприятии заявили о том, что оспорят результаты проверки в Арбитражном суде.

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