Аксенов поручил образумить ГУПы, требующие оплату за не оказанные услуги

«Есть серьезные вопросы к нашим ГУПам, таким как “Крымтеплокоммунэнерго”, “Вода Крыма” и “Крымэнерго”. Данные организации пытаются судиться с гражданами за услуги, которые не были предоставлены. В связи с этим всем ГУПам необходимо предпринять шаги, направленные на отзыв подобных исков и урегулирование ситуации в законодательном русле с принятием соответствующих нормативных актов», — заявил он.