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20:31 (мск), источник: Publika.md

Андриан Канду: Парламентские выборы 2018 года пройдут по смешанной системе

Парламентские выборы 2018 года пройдут по новым правилам, а именно будет использована смешанная избирательная система.

Источник: Publika.md

Так спикер Андриан Канду прокоментировал решение Либеральной партии обратиться в Конституционный суд по поводу закона о переходе к новой системе выборов. При этом он отметил, что инициатива либералов демократична.

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«Все должны понимать — в 2018-ом году парламентские выборы пройдут по смешаной избирательной системе: половина депутатов будут избрана по партийным спискам, остальные — по одномандатным округам. Конституционный суд выступит с разъяснениями, но я убежден, это мое личное мнение, что Основной закон не был нарушен», — сказал председатель парламента Андриан Канду.

Андриан Канду также подчеркнул, что сейчас все госучреждения заняты процессом внедрения этого закона. Уже была образована комиссия по созданию одномандатных округов.

По мнению либералов, закон о переходе к смешанной системе выборов нарушает права избирателей и содержит дискриминирующие нормы. Они раскритиковали способ формирования одномандатных округов и на правом, и на левом берегу Днестра.

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