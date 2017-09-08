Андриан Канду: Парламентские выборы 2018 года пройдут по смешанной системе

Источник: Publika.md

Так спикер Андриан Канду прокоментировал решение Либеральной партии обратиться в Конституционный суд по поводу закона о переходе к новой системе выборов. При этом он отметил, что инициатива либералов демократична.

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«Все должны понимать — в 2018-ом году парламентские выборы пройдут по смешаной избирательной системе: половина депутатов будут избрана по партийным спискам, остальные — по одномандатным округам. Конституционный суд выступит с разъяснениями, но я убежден, это мое личное мнение, что Основной закон не был нарушен», — сказал председатель парламента Андриан Канду.

Андриан Канду также подчеркнул, что сейчас все госучреждения заняты процессом внедрения этого закона. Уже была образована комиссия по созданию одномандатных округов.