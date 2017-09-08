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21:04 (мск), источник: Publika.md

Депутаты определились с приоритетами осенней сессии парламента

Соглашение об ассоциации с ЕС остаётся приоритетом осенней сессии парламента.

Источник: Publika.md

Более того, у законодательного органа нет задолженностей по реализации этого документа. Об этом сообщил спикер Андриан Канду. Сегодня он провёл заседание с председателями парламентских комиссий.

Андриан Канду отметил, что парламент выполнил все обязательства, которые касаются реализации Соглашения об ассоциации. Документ был осуществлён на 50%. Остальные пункты рассмотрят и утвердят до конца года.

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«В приоритете остаётся реализация Соглашений об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом. Другие важные законопроекты связаны с реформами. Некоторые уже начали внедрять, другие находятся в процессе реализации. В частности, речь идёт о реформировании системы правосудия, экономической и предпринимательской областей, о борьбе с коррупцией, а также о пенсионной реформе.»

Парламент также намерен усилить контроль за тем, как внедряются законы.

«Я попросил председателей комиссий предложить в ближайшие две недели план проведения парламентских слушаний по различным отраслям, связанных с принятием важных законов, ответсвенность за исполнение которых несут эти комиссии», — сказал председатель парламента Андриан Канду.

План будет утвержден постояным бюро парламента, заседание которого состоится на следующей неделе. На нем также определят дату проведения и повестку первых пленарных заседаний. На них будут рассмотрены и повторно приняты 12 законов, отклоненных президентом Игорем Додоном. Осенняя сессия парламента откроется в конце сентября.

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