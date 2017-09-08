Депутаты определились с приоритетами осенней сессии парламента

«В приоритете остаётся реализация Соглашений об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом. Другие важные законопроекты связаны с реформами. Некоторые уже начали внедрять, другие находятся в процессе реализации. В частности, речь идёт о реформировании системы правосудия, экономической и предпринимательской областей, о борьбе с коррупцией, а также о пенсионной реформе.»



Парламент также намерен усилить контроль за тем, как внедряются законы.



«Я попросил председателей комиссий предложить в ближайшие две недели план проведения парламентских слушаний по различным отраслям, связанных с принятием важных законов, ответсвенность за исполнение которых несут эти комиссии», — сказал председатель парламента Андриан Канду.



План будет утвержден постояным бюро парламента, заседание которого состоится на следующей неделе. На нем также определят дату проведения и повестку первых пленарных заседаний. На них будут рассмотрены и повторно приняты 12 законов, отклоненных президентом Игорем Додоном. Осенняя сессия парламента откроется в конце сентября.