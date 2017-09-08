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19:19 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

МИД Беларуси ответил на заявление о боязни шести литовских парламентариев

Начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик по просьбе БЕЛТА прокомментировал высказывания литовского политика Лауринаса Кащунаса, который сказал, что руководство Беларуси испугалось шести парламентариев, не выдав им визы для въезда в страну.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По словам Дмитрия Мирончика, которые приводятся на официальном сайте нашего внешнеполитического ведомства, информация в СМИ Литвы по этому вопросу содержит несколько вольную трактовку ситуации.

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Посольство Беларуси не смогло выдать дипломатические визы литовским парламентариям (в том числе и Лауринасу Кащунасу) из-за того, что цель их визита не имела никакого отношения к дипломатии.

При этом депутатам никто не мешает воспользоваться введенным Беларусью в одностороннем порядке для граждан Литвы и еще нескольких десятков стран безвизовым въездом по общегражданским паспортам на срок до пяти дней через Национальный аэропорт Минск.

Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.

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