МИД Беларуси ответил на заявление о боязни шести литовских парламентариев
Начальник управления информации —
Начальник управления информации —
По словам Дмитрия Мирончика, которые приводятся на официальном сайте нашего внешнеполитического ведомства, информация в СМИ Литвы по этому вопросу содержит несколько вольную трактовку ситуации.
Посольство Беларуси не смогло выдать дипломатические визы литовским парламентариям (в том числе и Лауринасу Кащунасу)
При этом депутатам никто не мешает воспользоваться введенным Беларусью в одностороннем порядке для граждан Литвы и еще нескольких десятков стран безвизовым въездом по общегражданским паспортам на срок до пяти дней через Национальный аэропорт Минск.
Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.