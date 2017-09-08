Несанкционированная акция оппозиции проходит в Минске
Участники митинга выступают против проведения
Участники митинга выступают против проведения
МИНСК, 8 сентября — Sputnik. Несанкционированная акция оппозиции против
Митинг организовал один из оппозиционных политиков Николай Статкевич. Принять участие в мероприятии решил и другой политик — поэт Владимир Некляев.
Ко времени начала митинга на Октябрьской площади собрались несколько десятков человек, включая журналистов.
Предполагается, что несанкционированная акция состоится под лозунгами против учений «Запад-2017», которые пройдут
Организаторы не подавали заявку в Мингорисполком для согласования проведения акции. В то же время сотрудники правоохранительных органов никак не вмешиваются в происходящее на площади.
Как ранее заявляла оппозиция, участники митинга планируют пройти коротким шествием по проспекту Независимости.
Учения «Запад» будут проведены для проверки боеготовности армий Беларуси и России. Участие в них примут 13 тысяч военнослужащих, из них три тысячи — из РФ.