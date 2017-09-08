Несанкционированная акция оппозиции проходит в Минске

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 сентября — Sputnik. Несанкционированная акция оппозиции против белорусско-российских учений «Запад-2017» проходит на Октябрьской площади в Минске, передает корреспондент Sputnik.

Митинг организовал один из оппозиционных политиков Николай Статкевич. Принять участие в мероприятии решил и другой политик — поэт Владимир Некляев.

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Ко времени начала митинга на Октябрьской площади собрались несколько десятков человек, включая журналистов.

Предполагается, что несанкционированная акция состоится под лозунгами против учений «Запад-2017», которые пройдут 14—20 сентября .

Организаторы не подавали заявку в Мингорисполком для согласования проведения акции. В то же время сотрудники правоохранительных органов никак не вмешиваются в происходящее на площади.

Как ранее заявляла оппозиция, участники митинга планируют пройти коротким шествием по проспекту Независимости.