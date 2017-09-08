Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Западные СМИ сообщили о «выводе российского вооружения» из ДНР
Твин Пикс глазами психиатра
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
В противовес доллару хотят создать новую мировую валюту
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
СМИ: Пророческое интервью Собчака 15-лет назад про Крым и Украину
Бом возмущен ответом России на санкции США
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
СМИ: Джигурда порадовал Сеть откровенными кадрами Анисиной
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Похудевшая Пелагея вышла в свет с мужем - СМИ
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
14День знаний в российских школах
23:04 (мск), источник: РИА Новости

Путин одобрил возможное создание центра робототехники в Перми

ПЕРМЬ, 8 сен — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину рассказали, как России добиться лидерства в сфере искусственного интеллекта, а он согласился с возможностью создания в Перми федерального центра компетентности в робототехнике.

Путин в ходе «открытого урока» 1 сентября заявил, что мировое лидерство будет у того, кто опередит других в разработке технологии искусственного интеллекта. Позже на реплику президента РФ в своем Twitter отреагировал основатель компании SpaceX Илон Маск.

В пятницу Путин посещал Пермь, где пообщался с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края. Председатель совета директоров компании «Промобот» Алексей Южаков заявил, что рынок робототехники и искусственного интеллекта, это самый быстрорастущий рынок — на сегодняшний день 30 миллиардов долларов, но к 2020 году может достичь 80 миллиардов долларов, по мнению экспертов.

Читайте также
Путину в Перми показали сверхбыстрый интернет и робота-промобота

«Эксперты говорят о том, что прирастать он будет не за счет лидеров отрасли промышленной робототехники, которая сегодня есть, а за счет сервисной робототехники и искусственного интеллекта. У нас здесь достаточно сильные позиции. Это такой поезд, который сейчас очень быстро начинает разгоняться, и если мы сюда сможет очень оперативно прыгнуть, то уверен, что мы сможем занять не просто значительные, а лидирующие позиции на мировой арене», — сказал Южаков.

По его словам, вместе с коллегами были проанализированы программы стран-лидеров в области робототехники, государственные программы поддержки Японии, Южной Кореи. Он уточнил, что сервисной робототехникой считаются устройства, помогающие по дому, голосовые помощники, роботы, задействованные в уборке, этот рынок также завязан на искусственный интеллект.

Южаков заявил, что эксперты по всему миру называют новым трендом переход от информационных технологий к робототехнике: пишутся соответствующие госпрограммы и прочее.

«Мы проанализировали лучшие программы по поддержке в Японии, Южной Кореи и Китая, в том числе, и составили глубокий анализ. Два тезиса оттуда: крайне необходима стратегия развития робототехники в России… Второй момент — сегодня нет единого координационного центра, федерального центра компетенции в области робототехники, а это очень важно, потому что только с учетом такого федерального центра можно конкурировать с другими странами, потому что компетенциями очень важно делиться, не переплачивать за них втридорога», — сказал Южаков, предложив организовать такой центр в Перми, который в IT-сообществе в России называют центром робототехники страны.

Президент РФ оценил предложение положительно.

«Что касается того, что революция в IT прошла — это спорный вопрос, особенно промышленность, “интернет вещей”. Что касается программ робототехники и федерального центра — вполне это можно сделать», — сказал Путин.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Путин одобрил возможное создание центра робототехнике в Перми
Путину в Перми показали сверхбыстрый интернет и робота-промобота
Лавров отверг требование Киева разместить миротворцев на границе
Новый посол России в США Антонов рассказал о встрече с Трампом
Бывший самый молодой мэр России стал фигурантом дела о коррупции
Остров Сен-Мартен: до и после урагана «Ирма»
Жириновский обратился к главе СК по поводу Серебренникова
Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 32 человек
Власти Татарстана корректируют языковое обучение в школе
Спорт
Дзагоев открывает таланты: Жамалетдинов принёс 3 очка ЦСКА ЦСКА впервые после дерби со «Спартаком» победил в Премьер-Лиге
Авто
Из Шанхая в Венецию за 5 дней: рассказываем о рекорде Редактор «Авто Mail.Ru Петр Баканов вместе с путешественником Райнером Цитлоу и Дмитрием Макаровым установили мировой рекорд, проехав на Volkswagen Tiguan из Шанхая в Венецию всего за 5 дней. И они сейчас расскажут, как это было.
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Апартаменты признают новым видом жилья
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь