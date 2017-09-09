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11:00 (мск), источник: Volga News

Губернатор запустил новое производство компании «Самаранефтегаз»

В пятницу, 8 сентября, губернатор Николай Меркушкин посетил Большечерниговский район. В рамках поездки глава региона принял участие в запуске пункта налива нефти на Северо-Флеровском нефтяном месторождении.

Источник: РИА "Новости"

Разработку месторождения ведет крупнейшая нефтедобывающая компания региона — АО «Самаранефтегаз», дочернее предприятие НК «Роснефть».

Как пояснил Николаю Меркушкину генеральный директор «Самаранефтегаза» Гани Гилаев, современная, высокотехнологичная площадка в нескольких километрах от Большой Черниговки построена для сбора продукта с двух скважин Северо-Флеровского месторождения нефти.

«Производительность пункта налива нефти — 500 т в сутки, или более 150 тыс. т в год. Здесь предусмотрено разгазирование нефтяной жидкости и налив в автоцистерны», — пояснил он. Глава компании добавил, что после очистки нефть будет поступать в трубопроводы «Транснефти».

Гани Гилаев подчеркнул: «Самаранефтегаз» пришла в Большечерниговский район всерьез и надолго. По его словам, до конца года «Самаранефтегаз» запустит на Северо-Флеровском месторождении две новые скважины, а в 2018-м — еще одну, что в итоге позволит нарастить добычу на месторождении до 50 тыс. т в год.

Глава компании рассказал, что среднесуточная добыча «черного золота» на самарской земле с 2012 года выросла на 15%, соответственно, выросла сумма отчислений в региональный бюджет. В настоящий момент «Самаранефтегаз» — один из крупнейших налогоплательщиков в регионе.

Гани Гилаев заверил, что увеличение добычи нефти в регионе — первоочередная задача «Самаранефтегаза». «Весь коллектив на это нацелен», — сказал он.

Отдельное внимание главы региона Гани Гилаев обратил на то, что пункт налива нефти соответствует мировым стандартам промышленной и экологической безопасности.

«Все объекты, которые проектируются на самарской земле, учитывают высокие стандарты экологии. Этому “Роснефть” уделяет самое пристальное внимание», — заверил он.

После осмотра площадки Николай Меркушкин, Гани Гилаев, а также министр промышленности и технологий региона Сергей Безруков и глава Большечерниговского района Тамара Перова нажатием кнопки запустили в работу пункт налива нефти.

Когда под загрузку встал первый нефтевоз, губернатор подчеркнул, что в ближайшие десятилетия Северо-Флеровское месторождение будет работать на благо Большечерниговского района, Самарской области и России.

Он особо отметил, что «Роснефть» всегда работает с прицелом на будущее. Цель компании — развитие проектов, которые будут приносить государству и обществу пользу не один десяток лет. Яркий тому пример — разработка Северо-Флеровского месторождения, запасов которого хватит на 20 лет.

«Самаранефтегаз» реализует проект, который будет долгие годы давать результат. Мы будем получать дополнительные налоги, но самое важное — здесь созданы дополнительные высокооплачиваемые рабочие места для жителей дальнего района губернии.
Николай Меркушкин

Николай Меркушкин подчеркнул, что у предприятий «Роснефти» самая низкая себестоимость добычи нефти именно в Самарской области.

«Это наше преимущество, и “Роснефть” заинтересована в развитии Самарской области. За последние годы инвестиции в регион увеличилось в 3 раза — с 9 до 27 млрд рублей в год. Инвестиции — это будущее. “Самаранефтегаз” ежегодно открывает несколько высокотехнологичных комплексов, где высочайшая культура производства и созданы все условия для работы. Такой подход будет приносить результат и через 10, и через 20, и через 50 лет», — заверил глава региона.

Николай Меркушкин отдельно отметил участие «Роснефти» в социальных программах, реализуемых в регионе. Ежегодно в рамках Петербургского международного экономического форума область заключает с «Роснефтью» соглашения о сотрудничестве. В общей сложности за четыре года на реализацию значимых соцпроектов компания выделила 2,7 млрд рублей.

Губернатор подчеркнул, что «Роснефть» в лице «Самаранефтегаза» продолжит активно участвовать и в жизни Большечерниговского района.

«Мы совместно будем развивать и двигать район вперед», — заверил Гани Гилаев.

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