Корбут объяснил мат на совещании желанием повысить его эффективность

Источник: Om1.ru

Сегодня в ходе предвыборных теледебатов на «12 канале» кандидат в Горсовет от «Единой России» Владимир Корбут прокомментировал ролик с партийного совещания, на котором он в непечатных выражениях говорил о поиске источников вредных выбросов. По его словам, он хотел, чтобы совещание прошло эффективно, поэтому прибегнул к экспрессивной лексике.

— Для меня главное, что цель достигнута — прибор приобретен, — заявил он.

Корбут добавил при этом, что не раз извинялся перед участниками совещания за допущенные выражения.

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