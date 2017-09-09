Корбут объяснил мат на совещании желанием повысить его эффективность
При этом глава регионального МЧС заявил, что извинялся перед коллегами за крепкие выражения.
При этом глава регионального МЧС заявил, что извинялся перед коллегами за крепкие выражения.
Сегодня в ходе предвыборных теледебатов на «12 канале» кандидат в Горсовет от «Единой России» Владимир Корбут прокомментировал ролик с партийного совещания, на котором он в непечатных выражениях говорил о поиске источников вредных выбросов. По его словам, он хотел, чтобы совещание прошло эффективно, поэтому прибегнул к экспрессивной лексике.
— Для меня главное, что цель достигнута — прибор приобретен, — заявил он.
Корбут добавил при этом, что не раз извинялся перед участниками совещания за допущенные выражения.
Главная новость по теме Корбут пообещал Голушко выучить новые языки.
Напомним, видео попало в сеть, и за последние дни Корбуту не раз припомнили его лексику. В частности, на партийном форуме «Единой России» в ответ на ремарку депутата Госдумы Андрея Голушко о великом и могучем шутливо пообещал, если будет нужно, выучить нематерные языки.