Кузнецова призвала не допустить закрытия нижегородской школы конного спорта

Источник: РИА Новости

Как сообщила пресс-служба детского омбудсмена, Кузнецова призвала спортивное руководство страны не допустить нарушения прав детей — воспитанников школы.

«Занятость детей таким прекрасным видом спорта даже без перспективы получения призовых мест на международных соревнованиях заслуживает всяческого содействия и внимания со стороны всех, кто заинтересован в воспитании юных граждан нашей страны. В данном же случае речь идет о школе, подготовившей несколько чемпионов российского и мирового уровня и способной обеспечить новые победы новым звездам отечественного спорта», — подчеркнула она.

Отдельно детский омбудсмен обратилась к директору ООО «Аллюр», вице-президенту федерации конного спорта Нижегородской области Анатолию Балыкину с просьбой рассмотреть возможность внесудебного урегулирования спора в интересах детей. Кузнецова выразила надежду на понимание и скорейшее разрешение конфликтной ситуации.