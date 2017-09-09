Кузнецова призвала не допустить закрытия нижегородской школы конного спорта
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращения в адрес
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращения в адрес
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«Занятость детей таким прекрасным видом спорта даже без перспективы получения призовых мест на международных соревнованиях заслуживает всяческого содействия и внимания со стороны всех, кто заинтересован в воспитании юных граждан нашей страны. В данном же случае речь идет о школе, подготовившей несколько чемпионов российского и мирового уровня и способной обеспечить новые победы новым звездам отечественного спорта», — подчеркнула она.
Отдельно детский омбудсмен обратилась к директору ООО «Аллюр»,
В 2017 году правообладателем соседнего участка, ООО «Аллюр», на территории школы был установлен глухой забор,