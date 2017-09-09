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12:41 (мск), источник: РИА Новости

Кузнецова призвала не допустить закрытия нижегородской школы конного спорта

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращения в адрес вице-премьера Виталия Мутко и Министра спорта РФ Павла Колобкова с просьбой вмешаться в ситуацию с возможным закрытием единственной в Нижнем Новгороде детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по современному пятиборью и конному спорту.

Источник: РИА Новости

Как сообщила пресс-служба детского омбудсмена, Кузнецова призвала спортивное руководство страны не допустить нарушения прав детей — воспитанников школы.

«Занятость детей таким прекрасным видом спорта даже без перспективы получения призовых мест на международных соревнованиях заслуживает всяческого содействия и внимания со стороны всех, кто заинтересован в воспитании юных граждан нашей страны. В данном же случае речь идет о школе, подготовившей несколько чемпионов российского и мирового уровня и способной обеспечить новые победы новым звездам отечественного спорта», — подчеркнула она.

Отдельно детский омбудсмен обратилась к директору ООО «Аллюр», вице-президенту федерации конного спорта Нижегородской области Анатолию Балыкину с просьбой рассмотреть возможность внесудебного урегулирования спора в интересах детей. Кузнецова выразила надежду на понимание и скорейшее разрешение конфликтной ситуации.

В 2017 году правообладателем соседнего участка, ООО «Аллюр», на территории школы был установлен глухой забор, из-за которого школа лишилась противопожарного проезда и площадок для выгула лошадей. В результате возникла угроза закрытия учебного заведения из-за несоответствия санитарным нормам и требованиям противопожарной безопасности. В настоящее время родители воспитанников пытаются отстоять интересы детей в суде.

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 Кузнецова призвала не допустить закрытия нижегородской школы конного спорта
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