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20:10 (мск), источник: РБК

Новый посол России в США рассказал о встрече с Трампом

Недавно назначенный на должность посла России в США Анатолий Антонов встретился с американским президентом Дональдом Трампом, об этом российский дипломат рассказал журналистам по итогам встречи, передает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"
Только что я был принят президентом Трампом, вручил верительные грамоты. Могу однозначно сказать, что с нашей стороны никаких проблем нет. Нет с нашей стороны и желания пикироваться, абсолютно нет.
Анатолий Антонов
Посол России в США
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«Мы выступаем за улучшение двусторонних отношений, хотим, чтобы наши отношения были доверительными, взаимоуважительными, равноправными и конечно же взаимовыгодными», — добавил он, отметив, что взаимоуважение между Россией и США — это чрезвычайно важно для международного мира и безопасности, «а не только для двусторонних отношений».

По словам российского дипломата, президент Трамп встретил его дружелюбно и тепло. «Мы условились с его коллегами, с его сотрудниками продолжать взаимодействие», — добавил посол.

31 августа Анатолий Антонов в должности российского посла в США впервые прибыл в Вашингтон. На своем новом посту Антонов сменил Сергея Кисляка, который руководил российской дипмиссией в США с 2009 года.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Сергей Костенко
А за что дали "нобелевку МИРА" Обаме???
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