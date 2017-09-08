Новый посол России в США рассказал о встрече с Трампом

Только что я был принят президентом Трампом, вручил верительные грамоты. Могу однозначно сказать, что с нашей стороны никаких проблем нет. Нет с нашей стороны и желания пикироваться, абсолютно нет.
Анатолий АнтоновПосол России в США
«Мы выступаем за улучшение двусторонних отношений, хотим, чтобы наши отношения были доверительными, взаимоуважительными, равноправными и конечно же взаимовыгодными», — добавил он, отметив, что взаимоуважение между Россией и США — это чрезвычайно важно для международного мира и безопасности, «а не только для двусторонних отношений».
По словам российского дипломата, президент Трамп встретил его дружелюбно и тепло. «Мы условились с его коллегами, с его сотрудниками продолжать взаимодействие», — добавил посол.
31 августа Анатолий Антонов в должности российского посла в США впервые прибыл в Вашингтон. На своем новом посту Антонов сменил Сергея Кисляка, который руководил российской дипмиссией в США с 2009 года.