Новый посол России в США рассказал о встрече с Трампом

Только что я был принят президентом Трампом, вручил верительные грамоты. Могу однозначно сказать, что с нашей стороны никаких проблем нет. Нет с нашей стороны и желания пикироваться, абсолютно нет.

«Мы выступаем за улучшение двусторонних отношений, хотим, чтобы наши отношения были доверительными, взаимоуважительными, равноправными и конечно же взаимовыгодными», — добавил он, отметив, что взаимоуважение между Россией и США — это чрезвычайно важно для международного мира и безопасности, «а не только для двусторонних отношений».