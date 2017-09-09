Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Путин отказался ехать на крупнейшую встречу мировых лидеров в США
Миллионы россиян получат доплату к пенсии
Названы возможные соперники Путина на выборах президента
В Москве машина с женщиной и ребенком упала с четвертого этажа
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером»
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Кети Топурия заявила о расставании и обратилась к экс-мужу - СМИ
Муж Глюкозы комментирует обнаженные снимки супруги
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Похудевшая Пелагея вышла в свет с мужем - СМИ
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14День знаний в российских школах
08:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор поручил мэру организацию обсуждения проектов легкорельсового метро в Воронеже

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев поручил мэру Александру Гусеву организовать общественное обсуждение вопросов, касающихся проектов создания легкорельскового метро или скоростного рельсового транспорта в Воронеже.

Источник: Агентство «Москва»

Горожане оценят варианты реализации проектов, выберут направления будущего транспорта и расположение станций, сообщил пресс-центр облправительства в пятницу, 8 сентября.

Алексей Гордеев подчеркнул, что прежде чем принять решение о формате строительства легкорельсового метро или другого аналогичного проекта, а также для подготовки качественного технико-экономического обоснования проекта нужно узнать мнение специалистов и жителей города. Общественное обсуждение проведут в ближайшее время.

Возможность строительства легкорельсового метро обсуждалась в рамках визита в Воронеж делегации Японии во главе с министром по экономическому сотрудничеству с Россией Хиросигэ Сэко в апреле 2017 года. Алексей Гордеев и Хиросигэ Сэко говорили о том, что проект мог бы стать частью совместного плана Воронежской области и Японии по развитию городских территорий.

Контекст

Участники российско-японской рабочей группы под председательством замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса выбрали Воронеж в качестве пилотной площадки для формирования комфортной городской среды по японскому проекту. Проект согласовали в Москве в ноябре 2016 года.
В 2017 году в Воронеже в рамках российско-японского сотрудничества запустят пять пилотных проектов по созданию комфортной городской среды. Японские специалисты помогут властям решить транспортные проблемы Воронежа, а также примут участие в реновации городской системы водоснабжения. В августе в Воронеже открылся «умный дом». Технологии «умного дома» позволяют регулировать внутри жилища температуру, влажность и давление. Губернатор Алексей Гордеев отметил, что совместные проекты — «умные светофоры», «умный дом», применение новых технологий в ЖКХ — имеют большой потенциал в Воронеже.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался о Воронеже, как о городе-модели японо-российского сотрудничества в рамках Восточного экономического форума в четверг, 7 сентября. Синдзо Абэ пояснил, что реализация ряда совместных проектов, в числе которых создание «умных» светофоров, совершенствование системы городского транспорта и применение новых технологий по замене канализационных труб без вскрытия грунта, — это попытка создать «новый городской дизайн». По словам Синдзо Абэ, «соединяя технологии Японии и мудрость России», японское и российское правительства будут продвигать городское развитие, которым сможет гордиться каждый житель.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Глава Воронежской области исключил Владимира Чернышова из антикоррупционного совета
Саудовская Аравия ждет, пока Катар объявит о своей позиции
Путин поручил изучить случаи отказа в Крыму в гражданстве России
Минобороны назвало потери на Кубе во время Карибского кризиса
В России наступил «день тишины» перед выборами
Дело экс-главы ОАО «РусГидро» вернули следователям
Ураган «Ирма» усилился до максимальной пятой категории
МВД предложило ужесточить наказание за подделку документов
Спорт
Дзагоев открывает таланты: Жамалетдинов принёс 3 очка ЦСКА ЦСКА впервые после дерби со «Спартаком» победил в Премьер-Лиге
Авто
Из Шанхая в Венецию за 5 дней: рассказываем о рекорде Редактор «Авто Mail.Ru Петр Баканов вместе с путешественником Райнером Цитлоу и Дмитрием Макаровым установили мировой рекорд, проехав на Volkswagen Tiguan из Шанхая в Венецию всего за 5 дней. И они сейчас расскажут, как это было.
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Москва изменила стандарты отделки квартир по реновации
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь