Губернатор поручил мэру организацию обсуждения проектов легкорельсового метро в Воронеже

Источник: Агентство «Москва»

Горожане оценят варианты реализации проектов, выберут направления будущего транспорта и расположение станций, сообщил пресс-центр облправительства в пятницу, 8 сентября.

Алексей Гордеев подчеркнул, что прежде чем принять решение о формате строительства легкорельсового метро или другого аналогичного проекта, а также для подготовки качественного технико-экономического обоснования проекта нужно узнать мнение специалистов и жителей города. Общественное обсуждение проведут в ближайшее время.

Возможность строительства легкорельсового метро обсуждалась в рамках визита в Воронеж делегации Японии во главе с министром по экономическому сотрудничеству с Россией Хиросигэ Сэко в апреле 2017 года. Алексей Гордеев и Хиросигэ Сэко говорили о том, что проект мог бы стать частью совместного плана Воронежской области и Японии по развитию городских территорий.

Контекст

Участники российско-японской рабочей группы под председательством замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса выбрали Воронеж в качестве пилотной площадки для формирования комфортной городской среды по японскому проекту. Проект согласовали в Москве в ноябре 2016 года.

В 2017 году в Воронеже в рамках российско-японского сотрудничества запустят пять пилотных проектов по созданию комфортной городской среды. Японские специалисты помогут властям решить транспортные проблемы Воронежа, а также примут участие в реновации городской системы водоснабжения. В августе в Воронеже открылся «умный дом». Технологии «умного дома» позволяют регулировать внутри жилища температуру, влажность и давление. Губернатор Алексей Гордеев отметил, что совместные проекты — «умные светофоры», «умный дом», применение новых технологий в ЖКХ — имеют большой потенциал в Воронеже.