В Петергофе и Парголово построят еще два храма
В Петергофе и Парголово построят еще два храма: решение о предоставлении земельных участков для нужд религиозных организаций было принято 8 сентября в Смольном на совещании под председательством
В Петергофе и Парголово построят еще два храма: решение о предоставлении земельных участков для нужд религиозных организаций было принято 8 сентября в Смольном на совещании под председательством
В частности, на совещании решили одобрить заявление Прихода домового храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Петергофе. Приход просил предоставить ему земельный участок для строительства по адресу: г. Петергоф, Суворовская улица, участок 32.
В 2016 году этот проект согласовала Комиссия Смольного по землепользованию и застройке. Кроме храма, на территории площадью 0,4 га разместится стоянка на 9 машин и 990 кв. м озеленения.
Утраченный храм был возведен в 1904 году по проекту архитектора Никифорова. Вмещавшая 700 человек церковь был выстроен из красного кирпича, с двуглавым куполом, с высокой колокольней над входом. Церковь проектировалась в византийском стиле, цветные витражные окна — в романском стиле, художественно исполненный иконостас вырезали из дуба. В 20-х годах прошлого века церковь была взорвана по решению властей. До 50- х годов колокольня использовалась как водонапорная башня, а южный расписной портал был приспособлен под часовню. Сейчас участок пустует.
Еще один храм появится в Парголово. На совещании была поддержано заявление Прихода храма во имя Святых Мучеников младенцев Вифлеемских, который просил предоставить для строительства участок по адресу: пос. Парголово, Торфяное, Карьерная ул., участок 2 (юго-восточнее пересечения с Парнасной ул.).
Кроме двух храмов, на совещании одобрили выделение участков для строительства двух спортивных центров. ООО «Северная столица» построит одноэтажный многофункциональный теннисный центр в Парголово, на пр. Энгельса, участок 3 (юго-западнее пересечения с 3-м Верхним пер.). В новом центре обещают открыть восемь теннисных кортов, два из которых — с трибунами для зрителей вместимостью до тысячи мест каждая, а также с двумя
А в Ольгино, на Песочной улице, участок 1 (юго-восточнее дома № 1, литера А) появится новый бассейн; об этом проекте заявил инвестор — ООО «Бассейны».