Удальцов: дали понять, что их интересуют Навальный и Пономарев
Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов побывал на допросе. Следователей интересовали его заявления об участниках событий на Болотной площади в 2012 году. Как сообщил Удальцов
Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов побывал на допросе. Следователей интересовали его заявления об участниках событий на Болотной площади в 2012 году. Как сообщил Удальцов
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, Удальцов был допрошен «о лицах, возможно причастных к организации массовых беспорядков в Москве на Болотной площади в 2012 году».
Сам Удальцов сказал, что отказался давать показания на основании 51-й статьи 51 конституции, которая гарантирует право не свидетельствовать против себя.
«Решение о его допросе было принято после
Удальцова вызвали на допрос спустя месяц после выхода из колонии Активист Удальцов: меня судят за то, чего не было Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов вышел на свободу.
О каких людях идет речь, в СКР не уточнили. «Интересовали действия лидеров оппозиции в целом, — рассказал Удальцов Русской службе
Однако перед допросом упоминались заявления Удальцова о роли оппозиционеров Алексея Навального и Ильи Пономарева в событиях на Болотной площади.
«Под протокол — нет, а в неофициальном общении перед допросом [следователи] дали понять, что их интересуют мои высказывания на
Допрос после колонии
О том, что Удальцова, который только недавно освободился из колонии, снова вызывают на допрос, представитель СКР сообщил 5 сентября.
Тогда в беседе с Русской службой
Удальцов, отбывавший наказание по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади, вышел на свободу 8 августа, а 10 августа провел
«Пономарев бегал и говорил, что надо прорывать [оцепление]. За день до этой акции Навальный предлагал посадить людей перед кинотеатром “Ударник”. Нельзя заведомо подставлять людей под аресты, — заявил тогда лидер “Левого фронта”. — Я встречусь с Навальным, у меня есть определенные вопросы: зачем они подставляют людей под репрессии».
Пономарев, комментируя это заявление, говорил РБК, что «действительно выступал за силовой перенос цепи полиции», но эта позиция, по его словам, была согласована с Удальцовым.
«Человек только что вышел, что от него можно хотеть? Пусть Сергей выйдет, осмотрится, поймет, что происходит вокруг», — заявил, в свою очередь, Навальный, комментируя высказывания Удальцова.
Дело Удальцова
По версии обвинения, 6 мая 2012 года
Уголовное дело в отношении Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева возбудили после проверки материалов фильма «Анатомия протеста-2», частью которого была запись встречи оппозиционеров с грузинским политиком Гиви Таргамадзе.
По версии следствия, оппозиционеры при финансовой поддержке Таргамадзе планировали организацию массовых беспорядков по всей России.
Удальцов и Развозжаев не признали себя виновными, а также настаивали, что никаких массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади не было.
В июле 2014 года их обоих приговорили к 4,5 года колонии общего режима.