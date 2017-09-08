Удальцов: дали понять, что их интересуют Навальный и Пономарев

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Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, Удальцов был допрошен «о лицах, возможно причастных к организации массовых беспорядков в Москве на Болотной площади в 2012 году».

Сам Удальцов сказал, что отказался давать показания на основании 51-й статьи 51 конституции, которая гарантирует право не свидетельствовать против себя.

«Решение о его допросе было принято после пресс-конференции, на которой Удальцов сделал ряд заявлений относительно акций протеста, а также дал оценку действиям лиц, связанных с этими событиями», — уточнила представитель СКР.

Удальцова вызвали на допрос спустя месяц после выхода из колонии Активист Удальцов: меня судят за то, чего не было Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов вышел на свободу.

О каких людях идет речь, в СКР не уточнили. «Интересовали действия лидеров оппозиции в целом, — рассказал Удальцов Русской службе Би-би-си. — Я сразу пояснил, что давать показания не намерен и что все уже сказано в ходе суда в 2014 году. Более подробных вопросов следователь не задавал».

Однако перед допросом упоминались заявления Удальцова о роли оппозиционеров Алексея Навального и Ильи Пономарева в событиях на Болотной площади.

«Под протокол — нет, а в неофициальном общении перед допросом [следователи] дали понять, что их интересуют мои высказывания на пресс-конференции, где я упоминал Навального и Пономарева», — сказал Удальцов Би-би-си, отвечая на вопрос, задавали ли ему вопросы о Навальном.

Допрос после колонии

О том, что Удальцова, который только недавно освободился из колонии, снова вызывают на допрос, представитель СКР сообщил 5 сентября.

Тогда в беседе с Русской службой Би-би-си оппозиционер отмечал, что если его опять будут допрашивать по событиям 2012 года, то ему вряд ли удастся сообщить следствию что-то новое, поскольку он уже все рассказал в ходе судебного процесса.

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Удальцов, отбывавший наказание по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади, вышел на свободу 8 августа, а 10 августа провел пресс-конференцию, на которой, в частности, заявил, что 6 мая 2012 года «некоторые из оппозиции вели себя странно».

«Пономарев бегал и говорил, что надо прорывать [оцепление]. За день до этой акции Навальный предлагал посадить людей перед кинотеатром “Ударник”. Нельзя заведомо подставлять людей под аресты, — заявил тогда лидер “Левого фронта”. — Я встречусь с Навальным, у меня есть определенные вопросы: зачем они подставляют людей под репрессии».

Пономарев, комментируя это заявление, говорил РБК, что «действительно выступал за силовой перенос цепи полиции», но эта позиция, по его словам, была согласована с Удальцовым.

«Человек только что вышел, что от него можно хотеть? Пусть Сергей выйдет, осмотрится, поймет, что происходит вокруг», — заявил, в свою очередь, Навальный, комментируя высказывания Удальцова.

Дело Удальцова

По версии обвинения, 6 мая 2012 года из-за действий Удальцова во время митинга на Болотной площади случилась давка. Тогда лидер «Левого фронта» сел на асфальт, призывая других участников акции к сидячей забастовке. Также прокуроры заявили, что Удальцов планировал прорвать полицейское оцепление и организовать палаточный лагерь у Кремля.

Уголовное дело в отношении Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева возбудили после проверки материалов фильма «Анатомия протеста-2», частью которого была запись встречи оппозиционеров с грузинским политиком Гиви Таргамадзе.

По версии следствия, оппозиционеры при финансовой поддержке Таргамадзе планировали организацию массовых беспорядков по всей России.

Удальцов и Развозжаев не признали себя виновными, а также настаивали, что никаких массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади не было.

В июле 2014 года их обоих приговорили к 4,5 года колонии общего режима.