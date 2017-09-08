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22:16 (мск), источник: Sputnik.by

Акция оппозиции против учений «Запад-2017» завершилась мирно

Политики возложили цветы к монументу Победы и завершили шествие на площади Якуба Коласа.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 сен — Sputnik. Несанкционированная акция оппозиции против белорусско-российских учений «Запад-2017» завершилась в Минске, передает корреспондент Sputnik.

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Акцию в пятницу вечером организовали оппозиционные политики Владимир Некляев и Николай Статкевич. По данным правозащитников, приняли участие в ней порядка 100 человек, включая журналистов.

Участники акции провели короткий митинг у ступеней дворца культуры профсоюзов на Октябрьской площади и затем прошли с большим бело-красно-белым флагом до площади Якуба Коласа, где также состоялся короткий митинг под гимн «Магутны божа».

Несмотря на то что акция не была согласована с городскими властями, правоохранительные органы не вмешивались в действия митингующих.

В ходе акции организаторы акции возложили цветы к монументу на площади Победы.

Некляев в своей речи подчеркнул, что протест направлен против учений «Запад-2017» и «втягивания Беларуси в военно-политические блоки».

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