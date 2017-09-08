Акция оппозиции против учений «Запад-2017» завершилась мирно
Политики возложили цветы к монументу Победы и завершили шествие на площади Якуба Коласа.
Политики возложили цветы к монументу Победы и завершили шествие на площади Якуба Коласа.
МИНСК, 8 сен — Sputnik. Несанкционированная акция оппозиции против
Акцию в пятницу вечером организовали оппозиционные политики Владимир Некляев и Николай Статкевич. По данным правозащитников, приняли участие в ней порядка 100 человек, включая журналистов.
Участники акции провели короткий митинг у ступеней дворца культуры профсоюзов на Октябрьской площади и затем прошли с большим
Несмотря на то что акция не была согласована с городскими властями, правоохранительные органы не вмешивались в действия митингующих.
В ходе акции организаторы акции возложили цветы к монументу на площади Победы.
Некляев в своей речи подчеркнул, что протест направлен против учений «Запад-2017» и «втягивания Беларуси в