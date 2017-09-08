Владимир Путин пожелал успехов Максиму Решетникову
ПЕРМЬ, 8 сентября, ФедералПресс. В завершение рабочего визита в Пермский край президент России встретился с Максимом Решетниковым.
ПЕРМЬ, 8 сентября, ФедералПресс. В завершение рабочего визита в Пермский край президент России встретился с Максимом Решетниковым.
Врио губернатора доложил о проделанной работе с момента назначения в феврале этого года.
«Прошло семь достаточно напряженных месяцев. За это время я объездил все районы края и составил программу развития на основе тех вопросов, которые ставили жители. Они ждут то, что власть может и должна дать. Поднимаются вопросы здравоохранения, образования, дорог, газификации, связи, интернета, создания рабочих мест. Мы составили программу на основе этих пожеланий, представили людям, обсудили», — рассказал Максим Решетников.
Глава Прикамья отметил, что программа развития региона обеспечена финансами и не содержит «пустых обещаний».
Владимир Путин вспомнил, как Максим Решетников работал в департаменте государственного управления, регионального развития и местного самоуправления правительства России, когда он, Путин, это правительство возглавлял. «Вы — пермяк, местный, знаете все не понаслышке, и сильные, и слабые стороны. Вопросов, еще подлежащих доработке, решению, очень много. Пермь — это
Визит в Пермский край стал заключительным визитом Владимира Путина в регион, где в этом году сменился губернатор. Выборы губернатора состоятся в Прикамье 10 сентября.