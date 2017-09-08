Владимир Путин пожелал успехов Максиму Решетникову

Врио губернатора доложил о проделанной работе с момента назначения в феврале этого года.

«Прошло семь достаточно напряженных месяцев. За это время я объездил все районы края и составил программу развития на основе тех вопросов, которые ставили жители. Они ждут то, что власть может и должна дать. Поднимаются вопросы здравоохранения, образования, дорог, газификации, связи, интернета, создания рабочих мест. Мы составили программу на основе этих пожеланий, представили людям, обсудили», — рассказал Максим Решетников.

Глава Прикамья отметил, что программа развития региона обеспечена финансами и не содержит «пустых обещаний».

Владимир Путин вспомнил, как Максим Решетников работал в департаменте государственного управления, регионального развития и местного самоуправления правительства России, когда он, Путин, это правительство возглавлял. «Вы — пермяк, местный, знаете все не понаслышке, и сильные, и слабые стороны. Вопросов, еще подлежащих доработке, решению, очень много. Пермь — это все-таки особое место, крупнейший экономический кластер, промышленность, химия, нефтехимия, металлургическая промышленность. Сейчас мы видим, как активно развиваются ИТ-технологии, какие интересные профессиональные люди, как быстро это двигается вперед. Здесь есть чем заниматься, и я хочу пожелать вам успехов».