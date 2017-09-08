Григорий Явлинский объявил конец постсоветской модернизации

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Сегодня на Международной книжной ярмарке лидер столичного «Яблока» Сергей Митрохин рассказал о работе партийного Центра антикоррупционной политики за год с февраля 2016 года. Эксперты центра исследовали 47 дел, связанных с коррупционными правонарушениями. К примеру, выявляли признаки картеля (сговора поставщиков) среди фирм, занимавшихся организацией питания для московских детских садов, школ и колледжей.

«Яблоко» за это время обнаружило также, что конкурс на подготовку доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества в РФ за 2016 год выиграл ООО «Спектр», специализирующийся на пошиве одежды, и ряд других нарушений. Предлагал центр и поправки в нормативные акты. В том числе — по рассекречиванию закупок «Газпрома» и «Роснефти».

Завтра же Григорий Явлинский представит посетителям ярмарки книгу «Конец эпохи». Господин Явлинский уверен, что в 2016—2017 году завершилась «политическая эпоха трансформации России в современную европейскую страну, часть современного развитого мира с правовым государством, эффективной рыночной экономикой, в страну прав и достоинства человека».

Правда, начавшись в 1985 году, она завершилась «крахом». «Ушли люди-носители этих идей: умерли, уехали, разочаровались. Разрушились или находятся на грани исчезновения структуры и институты, созданные в эти годы для их реализации».

По мнению господина Явлинского, «маркером краха постсоветской модернизации, последней чертой стала аннексия Крыма, война с Украиной» и операция в Сирии. Отметим, «Яблоко» ведет кампанию под лозунгом «Время вернуться домой»: партийцы разъясняют, сколько можно было бы сэкономить в случае прекращения военной операции в арабской республике.

Григорий Явлинский в книге подчеркивает, что «конец эпохи не означает автоматического наступления новой», так как она «не вызрела». То, что «закладывалось и росло в рамках гражданского, европейского вектора развития, не востребовано, более того, противоречит официальной государственной политике».

И «альтернативы нет», уверен сооснователь «Яблока».

«Новое поколение, сформированное в полукриминальные 90-е и в умышленно деполитизированные нулевые годы, в массе своей неспособно к политике, поскольку не по своей вине страдает политическим кретинизмом, — утверждает господин Явлинский.— Оно может делать карьеру, проводить кампании, клеить листовки, ставить кубы, агитировать и рекламировать в интернете, но в принципе не умеет мыслить политически, и до тех пор, пока это так, оно будет совершенно беспомощным».

Владимир Путин, считает господин Явлинский, окружен сказочниками и вопрос в том, как «покрывать разрыв безвременья».

Политолог Михаил Виноградов убежден, что «Явлинский не ставит задачу электоральной экспансии, он ставит задачу удержания тех, кто мог бы за него проголосовать». Он сомневается, что книга — «способ мобилизации даже существующих сторонников».