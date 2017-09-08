Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Почему натуральное — не значит полезное
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
В моду вошли «сломанные» каблуки (фото)
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером»
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
«Как им выкручиваться, я не знаю»: эксперт о возможном иске к США
В Киеве заявили готовности ДНР и ЛНР идти на РФ
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Похудевшая Пелагея вышла в свет с мужем - СМИ
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
8 сентября, источник: Коммерсантъ-Online

Григорий Явлинский объявил конец постсоветской модернизации

Сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский 9 сентября представит на Международной книжной ярмарке книгу «Конец эпохи» («Ъ» ознакомился с ней). В сборнике статей он доказывает, что «эпоха трансформации России в современную европейскую страну» завершилась крахом. Один из признаков краха он видит в том, что «ушли люди-носители идей», а точка была поставлена событиями на Украине. Господин Явлинский должен быть выдвинут от «Яблока» в президенты, но он вряд ли ставит «задачу электоральной экспансии», говорит политолог.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сегодня на Международной книжной ярмарке лидер столичного «Яблока» Сергей Митрохин рассказал о работе партийного Центра антикоррупционной политики за год с февраля 2016 года. Эксперты центра исследовали 47 дел, связанных с коррупционными правонарушениями. К примеру, выявляли признаки картеля (сговора поставщиков) среди фирм, занимавшихся организацией питания для московских детских садов, школ и колледжей.

«Яблоко» за это время обнаружило также, что конкурс на подготовку доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества в РФ за 2016 год выиграл ООО «Спектр», специализирующийся на пошиве одежды, и ряд других нарушений. Предлагал центр и поправки в нормативные акты. В том числе — по рассекречиванию закупок «Газпрома» и «Роснефти».

Завтра же Григорий Явлинский представит посетителям ярмарки книгу «Конец эпохи». Господин Явлинский уверен, что в 2016—2017 году завершилась «политическая эпоха трансформации России в современную европейскую страну, часть современного развитого мира с правовым государством, эффективной рыночной экономикой, в страну прав и достоинства человека».

Правда, начавшись в 1985 году, она завершилась «крахом». «Ушли люди-носители этих идей: умерли, уехали, разочаровались. Разрушились или находятся на грани исчезновения структуры и институты, созданные в эти годы для их реализации».

По мнению господина Явлинского, «маркером краха постсоветской модернизации, последней чертой стала аннексия Крыма, война с Украиной» и операция в Сирии. Отметим, «Яблоко» ведет кампанию под лозунгом «Время вернуться домой»: партийцы разъясняют, сколько можно было бы сэкономить в случае прекращения военной операции в арабской республике.

Григорий Явлинский в книге подчеркивает, что «конец эпохи не означает автоматического наступления новой», так как она «не вызрела». То, что «закладывалось и росло в рамках гражданского, европейского вектора развития, не востребовано, более того, противоречит официальной государственной политике».

И «альтернативы нет», уверен сооснователь «Яблока».

«Новое поколение, сформированное в полукриминальные 90-е и в умышленно деполитизированные нулевые годы, в массе своей неспособно к политике, поскольку не по своей вине страдает политическим кретинизмом, — утверждает господин Явлинский.— Оно может делать карьеру, проводить кампании, клеить листовки, ставить кубы, агитировать и рекламировать в интернете, но в принципе не умеет мыслить политически, и до тех пор, пока это так, оно будет совершенно беспомощным».

Владимир Путин, считает господин Явлинский, окружен сказочниками и вопрос в том, как «покрывать разрыв безвременья».

Политолог Михаил Виноградов убежден, что «Явлинский не ставит задачу электоральной экспансии, он ставит задачу удержания тех, кто мог бы за него проголосовать». Он сомневается, что книга — «способ мобилизации даже существующих сторонников».

Виктор Хармаев

5 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии5
Комментарии
5
Сергей Саморуков
Явлинский абсолютно прав . Мы скатились в яму средневековья с обилием религиозной агрессии , а чтобы народ головы не поднимал его по максимуму окружили...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
5
Комментировать
 В России изменилось отношение к старости, сексу и смерти
ГИБДД готовится к резкому росту погибших в ДТП
Лавров отверг требование Киева разместить миротворцев на границе
Новый посол России в США Антонов рассказал о встрече с Трампом
Бывший самый молодой мэр России стал фигурантом дела о коррупции
Жириновский обратился к главе СК по поводу Серебренникова
Остров Сен-Мартен: до и после урагана «Ирма»
Власти Татарстана корректируют языковое обучение в школе
Спорт
Дзагоев открывает таланты: Жамалетдинов принёс 3 очка ЦСКА ЦСКА впервые после дерби со «Спартаком» победил в Премьер-Лиге
Авто
Из Шанхая в Венецию за 5 дней: рассказываем о рекорде Редактор «Авто Mail.Ru Петр Баканов вместе с путешественником Райнером Цитлоу и Дмитрием Макаровым установили мировой рекорд, проехав на Volkswagen Tiguan из Шанхая в Венецию всего за 5 дней. И они сейчас расскажут, как это было.
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь