Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
СМИ: Джигурда порадовал Сеть откровенными кадрами Анисиной
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
Похудевшая Пелагея вышла в свет с мужем - СМИ
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Тест: отличаете ли вы шалаш от вигвама?
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
00:20 (мск), источник: ТАСС

Трамп на год продлил эмбарго в отношении Кубы

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить до 24 сентября 2018 года рестрикции, действующие в отношении Кубы.

Источник: Reuters

Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

Трамп отмечает, что срок эмбарго, действующего на основании специального закона, истекает уже 14 сентября этого года. «Я принял решение, что продление этих мер по отношению к Кубе на один год соответствует интересам Соединенных Штатов», — отметил глава государства.

В июне Трамп заявил об отмене некоторых решений своего предшественника Барака Обамы, касающихся нормализации отношений с Гаваной. В частности, были отменены правила поездок на Кубу для граждан США и введен запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Но Вашингтон не разорвал дипломатические отношения с Гаваной и не закрыл посольство на Кубе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Посол РФ: Россия рассчитывает на улучшение отношений с США
Один человек погиб при взрыве автомобиля в центре Киева
Лавров отверг требование Киева разместить миротворцев на границе
Новый посол России в США Антонов рассказал о встрече с Трампом
Бывший самый молодой мэр России стал фигурантом дела о коррупции
Жириновский обратился к главе СК по поводу Серебренникова
Остров Сен-Мартен: до и после урагана «Ирма»
Явлинский: трансформация России завершилась крахом
Власти Татарстана корректируют языковое обучение в школе
Спорт
Дзагоев открывает таланты: Жамалетдинов принёс 3 очка ЦСКА ЦСКА впервые после дерби со «Спартаком» победил в Премьер-Лиге
Авто
Из Шанхая в Венецию за 5 дней: рассказываем о рекорде Редактор «Авто Mail.Ru Петр Баканов вместе с путешественником Райнером Цитлоу и Дмитрием Макаровым установили мировой рекорд, проехав на Volkswagen Tiguan из Шанхая в Венецию всего за 5 дней. И они сейчас расскажут, как это было.
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Апартаменты признают новым видом жилья
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь