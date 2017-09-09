Трамп на год продлил эмбарго в отношении Кубы

Трамп отмечает, что срок эмбарго, действующего на основании специального закона, истекает уже 14 сентября этого года. «Я принял решение, что продление этих мер по отношению к Кубе на один год соответствует интересам Соединенных Штатов», — отметил глава государства.

В июне Трамп заявил об отмене некоторых решений своего предшественника Барака Обамы, касающихся нормализации отношений с Гаваной. В частности, были отменены правила поездок на Кубу для граждан США и введен запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Но Вашингтон не разорвал дипломатические отношения с Гаваной и не закрыл посольство на Кубе.