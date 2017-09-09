Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: к чему приведет бунт украинских морпехов
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Названы возможные соперники Путина на выборах президента
В противовес доллару хотят создать новую мировую валюту
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
СМИ: Джигурда порадовал Сеть откровенными кадрами Анисиной
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Похудевшая Пелагея вышла в свет с мужем - СМИ
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
00:39 (мск), источник: РИА Новости

Сноуден рассказал, кто ответственен за кибератаки на демпартию в США

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил в интервью газете Spiegel, что ответственность за хакерские атаки на Демократическую партию США может лежать на нескольких группах.

«Я не знаю. Вероятно, русские атаковали компьютерную систему Демократической партии Хиллари Клинтон, но это не доказано», — сказал Сноуден.

Читайте также
ФСБ расширит функции в госсистеме ликвидации последствий компьютерных атак

«АНБ (агентство национальной безопасности США — ред.) довольно точно знает, кто является злоумышленником в отношении Клинтон. Но я подозреваю, что оно выявило и других атакующих, вероятно, там работали шесть или семь групп», — отметил он.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глав МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Клинцевич объяснил, зачем США эвакуировали главарей ИГ* из Сирии
'Интересный комментарий': Госдеп оценил слова Путина о Тиллерсоне
Катар готов начать переговоры по требованиям арабских стран
Новый посол России в США Антонов рассказал о встрече с Трампом
Бывший самый молодой мэр России стал фигурантом дела о коррупции
В России наступил «день тишины» перед выборами
Явлинский: трансформация России завершилась крахом
Власти Татарстана корректируют языковое обучение в школе
Спорт
Дзагоев открывает таланты: Жамалетдинов принёс 3 очка ЦСКА ЦСКА впервые после дерби со «Спартаком» победил в Премьер-Лиге
Авто
Из Шанхая в Венецию за 5 дней: рассказываем о рекорде Редактор «Авто Mail.Ru Петр Баканов вместе с путешественником Райнером Цитлоу и Дмитрием Макаровым установили мировой рекорд, проехав на Volkswagen Tiguan из Шанхая в Венецию всего за 5 дней. И они сейчас расскажут, как это было.
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь