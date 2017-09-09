Сноуден рассказал, кто ответственен за кибератаки на демпартию в США

«Я не знаю. Вероятно, русские атаковали компьютерную систему Демократической партии Хиллари Клинтон, но это не доказано», — сказал Сноуден.

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«АНБ (агентство национальной безопасности США — ред.) довольно точно знает, кто является злоумышленником в отношении Клинтон. Но я подозреваю, что оно выявило и других атакующих, вероятно, там работали шесть или семь групп», — отметил он.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.