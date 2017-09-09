Эмир Катара выразил желание начать переговоры по требованиям арабских стран

«В ходе телефонного разговора Его высочество эмир Катара выразил желание сесть за стол переговоров и обсудить требования четырех арабских стран с соблюдением интересов всех сторон», — говорится в тексте заявления королевской канцелярии, опубликованном агентством SPA.

Подробности разговора, отмечается в тексте, будут обнародованы позже, после того как Эр-Рияд обсудит его содержание с властями ОАЭ, Бахрейна и Египта.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.