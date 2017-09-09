Тиллерсон обсудит в Великобритании ситуацию вокруг КНДР и кризис в Ливии

Источник: AP 2017

«В Лондоне госсекретарь Тиллерсон встретится с британскими должностными лицами высокого ранга, включая министра иностранных дел Бориса Джонсона и советника по национальной безопасности Марка Седуилла. Госсекретарь Тиллерсон обсудит ряд вопросов со своими коллегами, включая необходимость усиления давления для противодействия угрозе глобальной безопасности, которую представляют ядерная и ракетная программы КНДР», — отметила Науэрт.

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Кроме того, Тиллерсон примет участие в министерской встрече по Ливии с участием спецпредставителя генсека ООН Гасана Саляма.

КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Президент США Дональд Трамп, в частности, заявил, что Вашингтон рассматривает вариант полного разрыва торговых связей с теми государствами, которые ведут дела с КНДР.