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10:02 (мск), источник: ИА Татар-информ

В единый день голосования в Елабуге пройдут довыборы в горсовет и советы сельских поселений

В городе в выборах должны принять участие более 2,6 тыс. избирателей.

Источник: Reuters

В единый день голосования в Елабуге пройдут довыборы депутатов в Совет города и советы сельских поселений. 10 сентября в городе своего депутата будут выбирать избиратели округа № 16, так как прежний депутат сложил свои полномочия. Отдать свой голос можно будет в школе № 9. Всего по этому участку — 2640 избирателей.

«Зарегистрированы 11 кандидатов, из них восемь — это самовыдвиженцы, три — кандидаты от политических партий. Избирательный участок откроется в 7 утра и закроется в 20.00. До 14 часов избиратели, которые не могут прийти на избирательный участок по состоянию здоровья, должны обратиться в избирательную участковую комиссию, чтобы они выехали на дом», -отмечает председатель территориальной избирательной комиссии Андрей Смирнов.

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Дополнительные выборы пройдут и в сельских поселениях района. В 4 сельских поселениях будут избираться депутаты в представительный орган по освободившимся округам: это Бехетеревское, Лекаревское, Большекачкинское, и Большешурнякское сельские поселения. В Бехтеревском сельском поселении место депутата освободилось по причине смерти, а в остальных депутаты сложили полномочия по собственному желанию.

В этих поселениях на место депутата претендуют по 3 кандидата, исключение лишь Большешурнчкском селськом поселении, здесь 2 кандидата на место. Кандидаты выдвинуты от политических партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»), самовыдвиженцев нет, сообщила председатель ТИК Елабужского района Ландыш Шаяхметова.

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