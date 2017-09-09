В единый день голосования в Елабуге пройдут довыборы в горсовет и советы сельских поселений

Источник: Reuters

В единый день голосования в Елабуге пройдут довыборы депутатов в Совет города и советы сельских поселений. 10 сентября в городе своего депутата будут выбирать избиратели округа № 16, так как прежний депутат сложил свои полномочия. Отдать свой голос можно будет в школе № 9. Всего по этому участку — 2640 избирателей.

«Зарегистрированы 11 кандидатов, из них восемь — это самовыдвиженцы, три — кандидаты от политических партий. Избирательный участок откроется в 7 утра и закроется в 20.00. До 14 часов избиратели, которые не могут прийти на избирательный участок по состоянию здоровья, должны обратиться в избирательную участковую комиссию, чтобы они выехали на дом», -отмечает председатель территориальной избирательной комиссии Андрей Смирнов.

Справка Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительства В единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания Подробнее

Дополнительные выборы пройдут и в сельских поселениях района. В 4 сельских поселениях будут избираться депутаты в представительный орган по освободившимся округам: это Бехетеревское, Лекаревское, Большекачкинское, и Большешурнякское сельские поселения. В Бехтеревском сельском поселении место депутата освободилось по причине смерти, а в остальных депутаты сложили полномочия по собственному желанию.