США хотят проголосовать в СБ ООН по новым санкциям против КНДР 11 сентября
ООН, 9 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены вынести на голосование Совета Безопасности ООН 11 сентября проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР.
ООН, 9 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены вынести на голосование Совета Безопасности ООН 11 сентября проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР.
Это подтвердила в пятницу постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли.
«Соединенные Штаты уведомили Совет Безопасности ООН, что собираются созвать встречу для проведения голосования по проекту резолюции, предусматривающему введение дополнительных санкций против Северной Кореи, в понедельник, 11 сентября», — говорится в письменном заявлении Хейли.