Эр-Рияд не планирует вести диалог с Дохой до публичного объявления Катаром своей позиции

Источник: AP 2017

«Не будет никакого диалога или контактов с властями Катара до тех пор, пока Доха публично не объявит свою позицию», — говорится в заявлении саудовского МИД. Отмечается также, что проводимая Катаром политика «не способствует укреплению доверия, необходимого для начала диалога между сторонами».

Видео Заявления для прессы глав МИДа России и Катара

МИД королевства указал, что недавний телефонный разговор между наследным принцем Саудовской Аравии и катарским лидером «состоялся по просьбе эмира Катара».

Ранее сообщалось, что эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман провели телефонный разговор, в котором затронули аспекты продолжающегося кризиса вокруг эмирата. По имеющейся информации, катарский лидер «выразил желание сесть за стол переговоров» и обсудить требования, выдвинутые четырьмя арабскими государствами (Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном и Египтом), «с целью достижения общих интересов».