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03:07 (мск), источник: ТАСС

Эр-Рияд не планирует вести диалог с Дохой до публичного объявления Катаром своей позиции

КАИР, 9 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия не пойдет на диалог с Катаром до тех пор, пока Доха публично не объявит свою позицию. Об этом, как передал в субботу телеканал Al Arabiya, заявило министерство иностранных дел королевства.

Источник: AP 2017

«Не будет никакого диалога или контактов с властями Катара до тех пор, пока Доха публично не объявит свою позицию», — говорится в заявлении саудовского МИД. Отмечается также, что проводимая Катаром политика «не способствует укреплению доверия, необходимого для начала диалога между сторонами».

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Заявления для прессы глав МИДа России и Катара

МИД королевства указал, что недавний телефонный разговор между наследным принцем Саудовской Аравии и катарским лидером «состоялся по просьбе эмира Катара».

Ранее сообщалось, что эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман провели телефонный разговор, в котором затронули аспекты продолжающегося кризиса вокруг эмирата. По имеющейся информации, катарский лидер «выразил желание сесть за стол переговоров» и обсудить требования, выдвинутые четырьмя арабскими государствами (Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном и Египтом), «с целью достижения общих интересов».

Также указывалось, что Саудовская Аравия объявит о подробностях прошедшего разговора и о возможных решениях по данному вопросу «после обсуждения и согласования с ОАЭ, Бахрейном и Египтом».

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Алексей Чернышев
у них хоть лето
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