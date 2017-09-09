Минобороны назвало потери СССР на Кубе во время Карибского кризиса

Источник: РИА "Новости"

«Точное число потерь советских военнослужащих в ходе операции официально не публиковалось. По данным Минобороны РФ, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина», — говорится в заявлении пресс-службы.

Ровно 55 лет назад, 9 сентября 1962 года, в рамках секретной операции «Анадырь» на Кубу были доставлены первые советские баллистические ракеты, после чего СССР доставило и ядерные боезаряды к ним.

В сообщении говорится, что в карибскую республику советское руководство отправило два вида баллистических ракет средней дальности Р-12, радиус действия которых превышает 2 тыс. км, и Р-14 с радиусом более 4 тыс. км, а также ядерные боеголовки мощностью в 1 мегатонну. Всего в планах Москвы было разместить на Кубе 40 ракет: 24 единицы Р-12 и 16 Р-14.

Как пояснили в Минобороны, проведенная операция стала «ответной мерой» на размещение американских ракет в Турции и Италии, а также «на угрозы американского военного вторжения на Кубу».

По итогам операции «за образцовое выполнение специального задания правительства» Президиум Верховного Совета СССР наградил орденами и медалями 1 тыс. 1 военнослужащего.

В феврале 1978 году в честь 60-летия вооруженных сил СССР в окрестностях кубинской столицы Гаваны был открыт мемориал советского воина-интернационалиста. На этом месте захоронили 68 советских солдат и офицеров, среди которых одна женщина, которые погибли или умерли в 1960-е годы на территории Кубы. При этом не уточнялось, какое количество из них погибли во время Карибского кризиса.