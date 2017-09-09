«День тишины» наступил во Владивостоке

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 сентября, PrimaMedia.

День тишины объявлен в субботу во Владивостоке. Это связано с предстоящими выборами в городскую Думу. За сутки до открытия избирательных участков в регионе запрещена любая агитация за кандидатов, сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно требованию законодательства, агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования. Начиная с субботы запрещена агитация за кандидатов в средствах массовой информации, нельзя распространять агитационную печатную продукцию. В то же время развешенные ранее плакаты и баннеры могут оставаться на месте, но при условии, что они расположены на расстоянии не ближе 50 метров от избирательных участков.