«День тишины» наступил во Владивостоке
Накануне выборов запрещено распространение агитационной продукции, но баннеры и плакаты могут оставаться на местах.
Накануне выборов запрещено распространение агитационной продукции, но баннеры и плакаты могут оставаться на местах.
Владивосток, 9 сентября, PrimaMedia.
День тишины объявлен в субботу во Владивостоке. Это связано с предстоящими выборами в городскую Думу. За сутки до открытия избирательных участков в регионе запрещена любая агитация за кандидатов, сообщает ИА PrimaMedia.
Согласно требованию законодательства, агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования. Начиная с субботы запрещена агитация за кандидатов в средствах массовой информации, нельзя распространять агитационную печатную продукцию. В то же время развешенные ранее плакаты и баннеры могут оставаться на месте, но при условии, что они расположены на расстоянии не ближе 50 метров от избирательных участков.
Напомним, что 10 сентября текущего года Владивосток будет выбирать новый состав городской думы — 35 депутатов, которые следующие пять лет будут принимать важные для города решения и нормативные акты. Действующий созыв гордумы 20 июня утвердил дату выборов, тем самым положив начало избирательной кампании в представительный орган. Выборы во владивостокскую гордуму пройдут по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системе. Это значит, что не менее 50% депутатов представительного органа муниципального образования, будут избираться по единому избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, то есть по партийным спискам. Таких мандатов на предстоящих выборах будет 18. Остальные депутаты гордумы будут избираться по одномандатным избирательным округам (всего 17 округов).