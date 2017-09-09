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15:06 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии на муниципальных выборах наступил «День тишины»

В муниципалитетах Башкортостана сегодня — «День тишины». За сутки до выборов в России запрещена любая агитация. Призывать жителей прийти на участки для голосования могут только избирательные комиссии.

Источник: Башинформ

10 сентября в республике проходят три основные кампании:

выборы депутатов Совета городского поселения город Белорецк муниципального района Белорецкий район;.

выборы депутатов Совета городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район;.

выборы депутатов Совета сельского поселения Юматовский сельсовет муниципального района Уфимский район.

Справка
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В Башкортостане 10 сентября 2017 года также проводятся дополнительные выборы депутатов в органы местного самоуправления. Свой выбор должны сделать жители 48 районов и одного городского округа. Всего проходит 171 избирательная кампания.

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