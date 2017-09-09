В Башкирии на муниципальных выборах наступил «День тишины»

10 сентября в республике проходят три основные кампании:
выборы депутатов Совета городского поселения город Белорецк муниципального района Белорецкий район;.
выборы депутатов Совета городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район;.
выборы депутатов Совета сельского поселения Юматовский сельсовет муниципального района Уфимский район.
В Башкортостане 10 сентября 2017 года также проводятся дополнительные выборы депутатов в органы местного самоуправления. Свой выбор должны сделать жители 48 районов и одного городского округа. Всего проходит 171 избирательная кампания.