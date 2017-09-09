Шрейдер осудил многомиллионные премии Двораковского

Источник: РИА "Новости"

На сходе граждан в поселке Светлый депутата Госдумы Виктора Шрейдера спросили о его отношении к многомиллионным премиям, которые получал на посту мэра Омска Вячеслав Двораковский. Напомним, что прокуратура указала на недопустимость получения премии градоначальника в сложившейся финансовой ситуации. Всего Двораковский получил из бюджета 7 млн рублей в виде премий.

«С точки зрения закона мэр мог получать такие премии, но в условиях бездефицитного бюджета. С моральной точки зрения такого происходить не должно. Омский городской Совет должен был прописать четкие критерии для получения мэром премии, посадив его на оклад», — сказал Шрейдер.