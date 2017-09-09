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11:47 (мск), источник: СуперОмск

Шрейдер осудил многомиллионные премии Двораковского

Депутат Госдумы Виктор Шрейдер считает, что мэр Омска Вячеслав Двораковский не имел права выписывать себе многомиллионные премии.

Источник: РИА "Новости"

На сходе граждан в поселке Светлый депутата Госдумы Виктора Шрейдера спросили о его отношении к многомиллионным премиям, которые получал на посту мэра Омска Вячеслав Двораковский. Напомним, что прокуратура указала на недопустимость получения премии градоначальника в сложившейся финансовой ситуации. Всего Двораковский получил из бюджета 7 млн рублей в виде премий.

«С точки зрения закона мэр мог получать такие премии, но в условиях бездефицитного бюджета. С моральной точки зрения такого происходить не должно. Омский городской Совет должен был прописать четкие критерии для получения мэром премии, посадив его на оклад», — сказал Шрейдер.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Виктор Шрейдер был приглашен на сход граждан в поселке Светлый, на котором обсуждались вопросы передачи на баланс муниципалитета объектов Минобороны. Депутат Госдумы заявил, что намерен обсудить эту тему на ближайшей встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.

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