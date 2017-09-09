Шрейдер осудил многомиллионные премии Двораковского
Депутат Госдумы Виктор Шрейдер считает, что мэр Омска Вячеслав Двораковский не имел права выписывать себе многомиллионные премии.
Депутат Госдумы Виктор Шрейдер считает, что мэр Омска Вячеслав Двораковский не имел права выписывать себе многомиллионные премии.
На сходе граждан в поселке Светлый депутата Госдумы Виктора Шрейдера спросили о его отношении к многомиллионным премиям, которые получал на посту мэра Омска Вячеслав Двораковский. Напомним, что прокуратура указала на недопустимость получения премии градоначальника в сложившейся финансовой ситуации. Всего Двораковский получил из бюджета 7 млн рублей в виде премий.
«С точки зрения закона мэр мог получать такие премии, но в условиях бездефицитного бюджета. С моральной точки зрения такого происходить не должно. Омский городской Совет должен был прописать четкие критерии для получения мэром премии, посадив его на оклад», — сказал Шрейдер.
Как ранее сообщал «СуперОмск», Виктор Шрейдер был приглашен на сход граждан в поселке Светлый, на котором обсуждались вопросы передачи на баланс муниципалитета объектов Минобороны. Депутат Госдумы заявил, что намерен обсудить эту тему на ближайшей встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.