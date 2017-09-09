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07:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Перспективы российско-китайского сотрудничества обсудили в Хабаровске

На заседании межправительственной комиссии речь шла о совместных проектах и укреплении деловых связей двух стран.

Источник: Reuters

В Хабаровске представители российского и китайского правительств обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран. Диалог возглавили полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и заместитель председателя Госсовета КНР Ван Ян, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Обсуждение состоялось в рамках первого заседания межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока КНР. Особое внимание было уделено вопросам, связанным с укреплением двустороннего сотрудничества, деловых и туристических связей. Речь шла действующих и перспективных совместных проектах.

Вице-премьер правительства РФ отметил, что логистические и инвестиционные возможности Дальнего Востока открывают хорошие перспективы для российско-китайского сотрудничества, реализации совместных проектов в различных сферах.

«В этом направлении мы уже достигли результатов. Так, с начала года товарооборот между нашими странами увеличился на 34% и достиг 3,5 млрд. долларов, растет и количество совместных российско-китайских проектов в ТОР. Сегодня мы открываем новую площадку, которая позволит выстроить более глубокий диалог между нашими странами, а также создать законодательную и организационную основу для реализации новых бизнес идей», — отметил Юрий Трутнев. Подчеркивалось, что в Хабаровском крае одной из перспективных площадок для совместных проектов является Большой Уссурийский остров. По словам губернатора края Вячеслава Шпорта, сегодня на межгосударственном уровне ведется согласование концепции совместного его освоения. Правительство региона принимает активное участие в этой работе и готово оказать поддержку как российским, так и китайским инвесторам. «Еще одним перспективным проектом с китайским участием может стать строительство в Амурске целлюлозно-бумажного комбината мощностью более 500 тысяч тонн готовой продукции в год. В настоящее время проводятся консультации со структурным подразделением китайского холдинга “Чэнтун” — компанией “Чайна Пэйпе” по определению параметров проекта, подбору площадки под строительство и обеспечению производства сырьем. Убежден, что у этого проекта есть хорошие перспективы, тем более что в крае достаточно лесных ресурсов для обеспечения нового производства», — сказал Вячеслав Шпорт. По его словам, краевые власти готовы взаимодействовать и по другим направлениям, обсуждать проекты в различных сферах экономики.

Готовность к развитию бизнес-диалога выразили и китайские партнеры. По словам вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна, межправительственная комиссия станет хорошей площадкой для проработки конкретных предложений.

«Сотрудничество между нашими странами вступило в новую фазу. Вне сомнений, в формате комиссии нам удастся выстроить более плодотворное взаимодействие, эффективнее преодолевать барьеры, мешающие развитию территорий», — подчеркнул Ван Ян. По итогам работы были подписаны положение о работе комиссии и протокол ее первого заседания.

Напомним, до этого заместителю председателя Госсовета КНР Ван Яну представили концепцию развития российской части Большого Уссурийского острова.

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