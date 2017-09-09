Перспективы российско-китайского сотрудничества обсудили в Хабаровске

«В этом направлении мы уже достигли результатов. Так, с начала года товарооборот между нашими странами увеличился на 34% и достиг 3,5 млрд. долларов, растет и количество совместных российско-китайских проектов в ТОР. Сегодня мы открываем новую площадку, которая позволит выстроить более глубокий диалог между нашими странами, а также создать законодательную и организационную основу для реализации новых бизнес идей», — отметил Юрий Трутнев. Подчеркивалось, что в Хабаровском крае одной из перспективных площадок для совместных проектов является Большой Уссурийский остров. По словам губернатора края Вячеслава Шпорта, сегодня на межгосударственном уровне ведется согласование концепции совместного его освоения. Правительство региона принимает активное участие в этой работе и готово оказать поддержку как российским, так и китайским инвесторам. «Еще одним перспективным проектом с китайским участием может стать строительство в Амурске целлюлозно-бумажного комбината мощностью более 500 тысяч тонн готовой продукции в год. В настоящее время проводятся консультации со структурным подразделением китайского холдинга “Чэнтун” — компанией “Чайна Пэйпе” по определению параметров проекта, подбору площадки под строительство и обеспечению производства сырьем. Убежден, что у этого проекта есть хорошие перспективы, тем более что в крае достаточно лесных ресурсов для обеспечения нового производства», — сказал Вячеслав Шпорт. По его словам, краевые власти готовы взаимодействовать и по другим направлениям, обсуждать проекты в различных сферах экономики.