Катар отверг обвинения арабской «четверки» в поддержке терроризма

Источник: РИА Новости

Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн выпустили совместное заявление после переговоров эмира Кувейта с президентом США, где отметили, что единственным способом урегулирования отношений с Катаром остается выполнение Дохой их 13 требований, в числе которых прекращение финансирования терроризма и вмешательства в дела других государств.

Видео Заявления для прессы глав МИДа России и Катара

«Заявление “четверки”, в котором говорится о вмешательстве Катара в дела других стран и финансировании терроризма, безосновательно. Эти обвинения идут вразрез с политикой Катара, которая основывается на уважении суверенитета других стран, а также противоречат международному признанию заслуг Катара в борьбе с терроризмом», — отметил ар-Румейхи, чьи слова приводятся на сайте МИД Катара.

Кроме того, он подчеркнул приверженность Катара диалогу с самого начала возникновения кризиса в отношениях с арабскими странами. «Государство Катар хочет обсуждать любые требования объявивших ему блокаду стран, используя конструктивный диалог на основе уважения к международному праву и суверенитета государств», — добавил ар-Румейхи.

Он указал, что правительство Катара и его подданные «высоко ценят» посреднические усилия эмира Кувейта для разрешения кризиса и поддержку другими странами этих усилий.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Вскоре после разрыва отношений четыре арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 требований, среди которых были понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети «Аль-Джазира».