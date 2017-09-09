Городской округ Троицк сохранил статус наукограда еще на 15 лет

Источник: РИА "Новости"

Троицк получил статус наукограда в 2012 году сроком на пять лет. При этом в справке к документу отмечается, что статус может быть сохранен, если научно-производственный комплекс наукограда соответствует определенным критериям и у него есть утвержденная стратегия социально-экономического развития муниципального образования.

Соответствующая стратегия городского округа Троицк утверждена на период до 2032 года. Также науко-производственный комплекс является градообразующим. Его основные направления — индустрия наносистем, науки о жизни, информационно-телекоммуникационные технологии, транспортные и космические системы и так далее. Более того, численность работников организаций НПК составляет 54% от общей численности работников Троицка.

«Таким образом, городской округ Троицк соответствует критериям, установленным Федеральным законом № 70-ФЗ. Подписанным постановлением за городским округом Троицк сохранён статус наукограда сроком на 15 лет», — говорится в справке к документу.