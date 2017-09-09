Городской округ Троицк сохранил статус наукограда еще на 15 лет
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Троицк получил статус наукограда в 2012 году сроком на пять лет. При этом в справке к документу отмечается, что статус может быть сохранен, если
Соответствующая стратегия городского округа Троицк утверждена на период до 2032 года. Также
«Таким образом, городской округ Троицк соответствует критериям, установленным Федеральным законом № 70-ФЗ. Подписанным постановлением за городским округом Троицк сохранён статус наукограда сроком на 15 лет», — говорится в справке к документу.
В настоящее время статус наукограда имеют или претендуют на него около 10 городов Московской области, в том числе Дзержинский, Долгопрудный, Дубна, Жуковский, Зеленоград, Климовск, Королев, Красноармейск, Лыткарино, Менделеево, Оболенск, Протвино, Пущино, Троицк, Фрязино, Черноголовка, Юбилейный.