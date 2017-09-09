МВД предложило ужесточить наказание за подделку документов

Подготовленный МВД РФ проект соответствующих поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

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Изменения, в частности, внесены в ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Авторы поправок предлагают за подделку паспорта гражданина или удостоверения в целях его использования либо сбыт таких документов наказывать ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Действующая статья 327 предусматривает такие же виды наказания, но сроком до двух лет.

Также в МВД считают необходимым ввести наказание, до одного года заключения в колонии, за хранение в целях использования или сбыта поддельных документов и их использование.

В настоящее время такие деяния влекут либо арест на полгода, либо наказание, не связанное с лишением свободы.

По данным полиции, несмотря на то, что количество преступлений, связанных с подделкой документов, в последние годы снижалось, оно остается стабильно высоким: в 2014 году их зарегистрировано почти 40 тыс., в 2014 году их зарегистрировано почти 40 тыс., в 2016 году — более 33,7 тыс.

Кроме того, в МВД предложили признавать незаконным предпринимательство (ст. 171 УК РФ), осуществляемое без аккредитации в случаях, когда такая аккредитация обязательна.

«В настоящее время получила широкое распространение практика создания нелегальных сетей по продаже сертификатов, протоколов соответствия не имеющими аккредитации лицами, которые не проводят необходимых испытаний и исследований продукции», — говорится в пояснительной записке.

Указанная ситуация, по мнению ведомства, «не только негативно отражается на качестве продукции, но и отрицательно влияет на импортозамещение, поскольку недобросовестные товаропроизводители, приобретая импортную продукцию, вносят изменения в ее упаковку и техническую документацию, а впоследствии получают сертификаты соответствия как на продукцию, произведенную в РФ».