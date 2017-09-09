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08:22 (мск), источник: РИА Новости

В России опровергли заявления ФРГ о числе военных на учениях «Запад-2017»

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Минобороны РФ опровергло заявления главы МО ФРГ Урсулы фон дер Ляйен о 100 тысячах российских военных, якобы привлекаемых на учения «Запад-2017», сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Глава Минобороны ФРГ 7 сентября на встрече с европейскими коллегами в Таллине заявила, что в учениях «Запад-2017» примут участие более 100 тысяч военнослужащих, что является демонстрацией боеспособности и мощи России.

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«Мы удивлены заявлениям главы военного ведомства ФРГ госпожи Урсулы фон дер Ляйен, публично оперирующей взятыми с потолка цифрами о якобы 100 тысячах российских военнослужащих, привлекаемых на учение “Запад-2017”, и таящихся в связи с этим угрозах Европе», — сказал он.

Стратегические учения «Запад-2017» пройдут 14—20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. По данным Минобороны РФ, в них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений.

Конашенков уточнил, что германская сторона своевременно получила исчерпывающую информацию о замысле, оборонительном характере и реальной численности привлекаемых к учениям российских военных. Все сведения предоставлялись Германии как белорусской стороной, так и военному атташе при посольстве ФРГ в Москве в ходе брифинга 29 августа заместителем министра обороны РФ Александром Фоминым.

Конашенков также напомнил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе встречи с главой военного комитета НАТО в Баку дополнительно проинформировал генерала Петра Павела об учениях «Запад-2017», подчеркнув, что они носят плановый характер и не направлены против третьих стран.

«Трудно представить, что коллеги госпожи Урсулы фон дер Ляйен по НАТО, из других заинтересованных германских ведомств или собственные подчиненные сознательно вводят в заблуждение главу минобороны ФРГ. Гораздо легче предположить обратное», — заключил Конашенков.

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