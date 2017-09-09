В России опровергли заявления ФРГ о числе военных на учениях «Запад-2017»

Глава Минобороны ФРГ 7 сентября на встрече с европейскими коллегами в Таллине заявила, что в учениях «Запад-2017» примут участие более 100 тысяч военнослужащих, что является демонстрацией боеспособности и мощи России.

«Мы удивлены заявлениям главы военного ведомства ФРГ госпожи Урсулы фон дер Ляйен, публично оперирующей взятыми с потолка цифрами о якобы 100 тысячах российских военнослужащих, привлекаемых на учение “Запад-2017”, и таящихся в связи с этим угрозах Европе», — сказал он.

Стратегические учения «Запад-2017» пройдут 14—20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. По данным Минобороны РФ, в них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений.

Конашенков уточнил, что германская сторона своевременно получила исчерпывающую информацию о замысле, оборонительном характере и реальной численности привлекаемых к учениям российских военных. Все сведения предоставлялись Германии как белорусской стороной, так и военному атташе при посольстве ФРГ в Москве в ходе брифинга 29 августа заместителем министра обороны РФ Александром Фоминым.

Конашенков также напомнил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе встречи с главой военного комитета НАТО в Баку дополнительно проинформировал генерала Петра Павела об учениях «Запад-2017», подчеркнув, что они носят плановый характер и не направлены против третьих стран.