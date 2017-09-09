Фролов пообещал дать отопление в Омске до конца сентября

По его словам, город уже вовсю готовится к зиме. Ранее сообщалось, что отопление дадут в конце сентября. Исполняющий обязанности мэра подтвердил эту информацию:

— Все ресурсоснабжающие организации готовятся к зимнему сезону. По нормам мы ждем в течение пяти дней, и если среднесуточная температура не превысит +8 градусов, мы имеем право принимать решение о начале отопительного сезона. Несмотря на проблемы с «Тепловой компанией», мы надеемся провести подготовку на высоком уровне. Мы сибирский город, для нас это крайне важно.