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11:54 (мск), источник: Om1.ru

Фролов пообещал дать отопление в Омске до конца сентября

Сегодня, 9 сентября, в эфире передачи «Актуальное интервью» на ГТРК «Иртыш» исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов прокомментировал начало отопительного сезона.

Источник: admomsk.ru

По его словам, город уже вовсю готовится к зиме. Ранее сообщалось, что отопление дадут в конце сентября. Исполняющий обязанности мэра подтвердил эту информацию:

— Все ресурсоснабжающие организации готовятся к зимнему сезону. По нормам мы ждем в течение пяти дней, и если среднесуточная температура не превысит +8 градусов, мы имеем право принимать решение о начале отопительного сезона. Несмотря на проблемы с «Тепловой компанией», мы надеемся провести подготовку на высоком уровне. Мы сибирский город, для нас это крайне важно.

Напомним, что в прошлом году отопление дали 27 сентября.

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