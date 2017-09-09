Прибалтийские послы попросили не называть их страны бывшими советскими республиками

«Мы были бы крайне благодарны, если бы в ваших статьях более не использовался термин “бывшие советские республики”, поскольку таким образом приведенные выше исторические и признанные на международном уровне факты были бы отражены должным образом», — говорится в письме послов главе редакции Le Monde Люку Броннеру.

Представители трех стран в своем письме заявили, что «их страны в 1940 году не вступали в состав Советского Союза добровольно, но были включены в него в результате военной аннексии». По этой причине, отмечает агентство BNS со ссылкой на заявление послов, «большая часть стран мира, в том числе Франция, никогда не признавала аннексию Балтийских стран». Дипломаты также подчеркнули, что после распада СССР в этом регионе не возникли новые государства, но Балтийские страны восстановили свою независимость.