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09:43 (мск), источник: Интерфакс

Прибалтийские послы попросили не называть их страны бывшими советскими республиками

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — Главы дипмиссий Эстонии, Латвии и Литвы в Париже направили французской газете Le Monde письмо с просьбой в дальнейшем не называть их страны в материалах издания «бывшими советскими республиками».

Источник: РИА "Новости"
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«Мы были бы крайне благодарны, если бы в ваших статьях более не использовался термин “бывшие советские республики”, поскольку таким образом приведенные выше исторические и признанные на международном уровне факты были бы отражены должным образом», — говорится в письме послов главе редакции Le Monde Люку Броннеру.

Представители трех стран в своем письме заявили, что «их страны в 1940 году не вступали в состав Советского Союза добровольно, но были включены в него в результате военной аннексии». По этой причине, отмечает агентство BNS со ссылкой на заявление послов, «большая часть стран мира, в том числе Франция, никогда не признавала аннексию Балтийских стран». Дипломаты также подчеркнули, что после распада СССР в этом регионе не возникли новые государства, но Балтийские страны восстановили свою независимость.

Поводом для письма стала опубликованная с посвященной Финляндии статье карта, где Эстония, Латвия и Литва были указаны как «бывшие советские республики».

31 комментарийк этой статье
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Комментарии31
Комментарии
31
Александр Сидоров
Если не были в СССР, то какие вам компенсации?
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