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11:18 (мск), источник: РБК

В Минобороны ответили на заявления Германии об учениях «Запад-2017»

Министерство обороны ответило на заявления главы министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен по поводу количества военных на совместных учениях России и Белоруссии «Запад-2017». Заявление официального представителя ведомства Игоря Конашенкова поступило в РБК.

Источник: РИА "Новости"
Ляйен сообщила, что в учениях примут намного больше российских солдат, чем Москва заявляла ранее. По ее словам, речь идет о 100 тыс. военных вместо обещанных 12,7 тыс.

«Я считаю, что очевидно, что мы являемся свидетелями еще одной демонстрации Россией силы и возможностей», — заявила Ляйен на саммите министров обороны в Эстонии.

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Ляйен напомнила, что любая страна, проводящая учения с участием более 13 тыс. военных, согласно установленному Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) правилу, должна приглашать туда наблюдателей.

В Минобороны ответили, что «удивлены» заявлениями Ляйен, «публично оперирующей взятыми с потолка цифрами о якобы 100 тысячах российских военнослужащих», привлекаемых на учение «Запад-2017» и «таящихся в связи с этим угрозах Европе».

«Германская сторона своевременно получила и имеет всю исчерпывающую информацию о замысле, оборонительном характере и реальной численности привлекаемых к учению “Запад-2017” российских войск». — заявил Канашенков. Он подчеркнул, что «подробные сведения об учении» предоставлялись Германии, а также «непосредственно военному атташе при посольстве ФРГ в Москве».

Совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2017» будут проведены с 14 по 20 сентября.

Учения подобного рода проводятся Москвой и Минском на регулярной основе. В этом году в них примут участие до 13 тыс. военнослужащих.

Президент Литвы Даля Грибаускайте связала учения с подготовкой к войне с Западом. Командующий американскими войсками генерал-лейтенант Бен Ходжес в Европе назвал учения «троянским конем». Он отметил, что они вызывают опасения стран, входящих в Североатлантический альянс.

Минобороны удивили слова главы военного ведомства ФРГ об учениях «Запад-2017»
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10:42 (мск)© Ньюстюб
8 комментариевк этой статье
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Комментарии8
Комментарии
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Валерий Глеков
она или они когда как . . .когда пообщаются с ГРИБаускайте то еще не то объявляют и это не раз было Старой системой координат пользуются Вполне понятно что...
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