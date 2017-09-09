17 сотрудников ГИБДД одного из районов Кубани утаили сведения о доходах
Нарушители антикоррупционного законодательства привлечены к административной ответственности.
Нарушители антикоррупционного законодательства привлечены к административной ответственности.
40 банковских счетов, недвижимое имущество, земельные участки были обнаружены в собственности инспекторов ОГИБДД в Абинском районе Краснодарского края. 17 сотрудников правоохранительных органов нарушили антикоррупционное законодательство, скрыв сведения о доходах, расходах, имуществе своем и членов семей за 2015, 2016 годы. Нарушители привлечены к административной ответственности, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
«Прокуратурой Абинского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в ОМВД России по Абинскому району.
В ходе проверки установлено, что в нарушение требований федерального законодательства о противодействии коррупции, при подаче сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов своей семьи за 2015, 2016 г. инспекторами ОГИБДД укрыты более 40 банковских счетов.
Также выявлены факты укрытия недвижимого имущества в виде земельных участков и жилых помещений.
По данным фактам прокуратурой района начальнику ОМВД России по Абинскому району внесено представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования 17 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Работа по надзору за соблюдением законодательства о противодействии коррупции продолжается, — сообщает