Заседание российско-португальской комиссии по сотрудничеству пройдет в Казани

Источник: Reuters

18—20 сентября в Казани состоится заседание смешанной комиссии по экономическому, промышленному и техническому сотрудничеству. Мероприятие будет организовано в рамках VI заседания российско-португальской межправительственной комиссии.

В Казань прибудет делегация из Португалии во главе с министром экономики этой страны Мануэлем Калдейрой Кабралом. Российскую сторону будут представлять министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.