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16:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

Заседание российско-португальской комиссии по сотрудничеству пройдет в Казани

В столицу Татарстана прибудет делегация во главе с португальским министром экономики Мануэлем Калдейрой Кабралом.

Источник: Reuters

18—20 сентября в Казани состоится заседание смешанной комиссии по экономическому, промышленному и техническому сотрудничеству. Мероприятие будет организовано в рамках VI заседания российско-португальской межправительственной комиссии.

В Казань прибудет делегация из Португалии во главе с министром экономики этой страны Мануэлем Калдейрой Кабралом. Российскую сторону будут представлять министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В эти дни будет организована работа рабочих групп по сотрудничеству между двумя государствами в области гражданской защиты, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по продовольствию и сельскохозяйственным товарам, а также по торговле и инвестициям.

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