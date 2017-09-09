Заседание российско-португальской комиссии по сотрудничеству пройдет в Казани
В столицу Татарстана прибудет делегация во главе с португальским министром экономики Мануэлем Калдейрой Кабралом.
В столицу Татарстана прибудет делегация во главе с португальским министром экономики Мануэлем Калдейрой Кабралом.
В Казань прибудет делегация из Португалии во главе с министром экономики этой страны Мануэлем Калдейрой Кабралом. Российскую сторону будут представлять министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
В эти дни будет организована работа рабочих групп по сотрудничеству между двумя государствами в области гражданской защиты, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по продовольствию и сельскохозяйственным товарам, а также по торговле и инвестициям.