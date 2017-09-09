Путин поручил создать историко-археологический парк «Херсонес Таврический»

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разобраться с вопросом финансирования историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе. Об этом говорится на сайте Кремля.

До 31 января 2018 года правительство России совместно с администрацией президента, Мининстерством обороны, правительством Севастополя и Российской академией наук должны принять необходимые решения по созданию историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Специалистам поручено установить границы его территории и определить объемы и источники финансирования. В частности, Минобороны предоставит земельный участок для создания парка.