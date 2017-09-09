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13:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Путин поручил создать историко-археологический парк «Херсонес Таврический»

Минобороны предоставит землю, а другие специалисты помогут разобраться с вопросом финансирования.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разобраться с вопросом финансирования историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе. Об этом говорится на сайте Кремля.

До 31 января 2018 года правительство России совместно с администрацией президента, Мининстерством обороны, правительством Севастополя и Российской академией наук должны принять необходимые решения по созданию историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Специалистам поручено установить границы его территории и определить объемы и источники финансирования. В частности, Минобороны предоставит земельный участок для создания парка.

Напомним, сейчас территория музея-заповедника «Херсонес Таврический» составляет 42 га.

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