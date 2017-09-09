Путин поручил создать историко-археологический парк «Херсонес Таврический»
Минобороны предоставит землю, а другие специалисты помогут разобраться с вопросом финансирования.
Минобороны предоставит землю, а другие специалисты помогут разобраться с вопросом финансирования.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разобраться с вопросом финансирования
До 31 января 2018 года правительство России совместно с администрацией президента, Мининстерством обороны, правительством Севастополя и Российской академией наук должны принять необходимые решения по созданию
Напомним, сейчас территория