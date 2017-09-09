Кубань и Швейцария поделятся опытом в сфере организации отдыха и виноделии

Источник: KrasnodarMedia.su

На Кубань прибыла делегация представителей верхней палаты швейцарского парламента, чтобы обсудить с властями Кубани аспекты экономического и культурного сотрудничества. Особенно швейцарцев интересует развитие туристической и винной отрасли Краснодарского края. В ответ представители региональной власти предложили им наладить студенческий обмен и развивать сотрудничество в сфере спорта, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

«Договоренность о посещении швейцарской делегацией Кубани была достигнута в рамках поездки Вениамина Кондратьев в Берн в 2016 году. Во время Российского экономического и финансового форума глава региона подписал протокол о намерениях о сотрудничестве Краснодарского края со швейцарским кантоном Тичино.

В ходе ответного визита представители иностранного государства посетили два ведущих винных хозяйства региона — Лефкадию и Абрау-Дюрсо, а также встретились с представителями власти и предпринимательского сообщества.

— Регион ищет партнеров для создания предприятий сельхозпереработки, лесопереработки, фармацевтики, — подчеркнул Вениамин Кондратьев. — И задача власти — создать условия, платформу для взаимовыгодного сотрудничества бизнесменов Краснодарского края и Швейцарии.

Кроме того, взаимодействие важно развивать в сфере культуры и спорта, образования. В частности, губернатор предложил организовать совместные образовательные программы, наладить молодежное сотрудничество через школьные и студенческие обмены.