Кубань и Швейцария поделятся опытом в сфере организации отдыха и виноделии
За первый квартал товарооборот региона со Швейцарией составил 3,9 млн долларов, но иностранцы намерены его увеличить.
За первый квартал товарооборот региона со Швейцарией составил 3,9 млн долларов, но иностранцы намерены его увеличить.
На Кубань прибыла делегация представителей верхней палаты швейцарского парламента, чтобы обсудить с властями Кубани аспекты экономического и культурного сотрудничества. Особенно швейцарцев интересует развитие туристической и винной отрасли Краснодарского края. В ответ представители региональной власти предложили им наладить студенческий обмен и развивать сотрудничество в сфере спорта, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
«Договоренность о посещении швейцарской делегацией Кубани была достигнута в рамках поездки Вениамина Кондратьев в Берн в 2016 году. Во время Российского экономического и финансового форума глава региона подписал протокол о намерениях о сотрудничестве Краснодарского края со швейцарским кантоном Тичино.
В ходе ответного визита представители иностранного государства посетили два ведущих винных хозяйства региона — Лефкадию и
— Регион ищет партнеров для создания предприятий сельхозпереработки, лесопереработки, фармацевтики, — подчеркнул Вениамин Кондратьев. — И задача власти — создать условия, платформу для взаимовыгодного сотрудничества бизнесменов Краснодарского края и Швейцарии.
Кроме того, взаимодействие важно развивать в сфере культуры и спорта, образования. В частности, губернатор предложил организовать совместные образовательные программы, наладить молодежное сотрудничество через школьные и студенческие обмены.
Филиппо Ломбарди, в свою очередь, отметил, что Кубань и Швейцария могут делиться опытом в развитии туристической отрасли. Прежде всего, речь идет об организации отдыха в период межсезонья. Также, по мнению представителей швейцарской стороны, важно организовать сотрудничество в винных отраслях регионов, — сообщает