Губернатор Кубани предложил разработать программу «Малый сад» для поддержки аграриев
Сельхозпроизводители смогут получить субсидии при закладке сада площадью от 3 га. Край будет компенсировать до 90% затрат.
Сельхозпроизводители смогут получить субсидии при закладке сада площадью от 3 га. Край будет компенсировать до 90% затрат.
Сегодня из десяти аграриев, которые специализируются на растениеводстве, семь выращивают исключительно зерновые культуры.
«От такого зернового перекоса необходимо уходить, цены на зерно сегодня не стабильны, нужно перепрофилировать производство, в том числе в сторону садоводства», — сказал глава региона Вениамин Кондратьев на совещании по вопросам развития КФХ.
В этом году по федеральной программе на условиях софинансирования садоводам выделят свыше 390 миллионов рублей, 210 из них уже доведены до аграриев. Деньги направили на закладку и уход за садами и питомниками, сообщает
Кроме того, из кубанского бюджета 82 миллионов рублей предусмотрены на компенсацию затрат на создание и развитие инфраструктуры садоводам. Речь идет об установке капельного орошения, противоградовой сетки, раскорчевке садов, приобретении специальной техники. Региональный минсельхоз уже начал прием документов на выдачу субсидий.