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14:45 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Губернатор Кубани предложил разработать программу «Малый сад» для поддержки аграриев

Сельхозпроизводители смогут получить субсидии при закладке сада площадью от 3 га. Край будет компенсировать до 90% затрат.

Источник: admkrai.krasnodar.ru

Сегодня из десяти аграриев, которые специализируются на растениеводстве, семь выращивают исключительно зерновые культуры.

«От такого зернового перекоса необходимо уходить, цены на зерно сегодня не стабильны, нужно перепрофилировать производство, в том числе в сторону садоводства», — сказал глава региона Вениамин Кондратьев на совещании по вопросам развития КФХ.

В этом году по федеральной программе на условиях софинансирования садоводам выделят свыше 390 миллионов рублей, 210 из них уже доведены до аграриев. Деньги направили на закладку и уход за садами и питомниками, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кроме того, из кубанского бюджета 82 миллионов рублей предусмотрены на компенсацию затрат на создание и развитие инфраструктуры садоводам. Речь идет об установке капельного орошения, противоградовой сетки, раскорчевке садов, приобретении специальной техники. Региональный минсельхоз уже начал прием документов на выдачу субсидий.

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