Губернатор Кубани предложил разработать программу «Малый сад» для поддержки аграриев

Источник: admkrai.krasnodar.ru

Сегодня из десяти аграриев, которые специализируются на растениеводстве, семь выращивают исключительно зерновые культуры.

«От такого зернового перекоса необходимо уходить, цены на зерно сегодня не стабильны, нужно перепрофилировать производство, в том числе в сторону садоводства», — сказал глава региона Вениамин Кондратьев на совещании по вопросам развития КФХ.

В этом году по федеральной программе на условиях софинансирования садоводам выделят свыше 390 миллионов рублей, 210 из них уже доведены до аграриев. Деньги направили на закладку и уход за садами и питомниками, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.