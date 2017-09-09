Путин поздравил москвичей с 870-летием столицы

Этот праздник всегда отмечается широко и торжественно, с искренней любовью к Москве, к ее многовековой истории и современным достижениям, за то, что у нас такая прекрасная столица — динамичная, новаторская, устремленная в будущее и неизменно величественная в своей древней красоте.

Владимир Путин