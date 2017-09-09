Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Твин Пикс глазами психиатра
Миллионы россиян получат доплату к пенсии
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича»
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Российские "Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Политолог: ввод миротворцев выставит Киев лжецами
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Эксперт: Порошенко испугала инициатива Путина о вводе миротворцев
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
14День знаний в российских школах
13:30 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил москвичей с 870-летием столицы

Глава государства и премьер-министр приняли участие в праздновании Дня Москвы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с 870-летием российской столицы. Глава государства и премьер-министр Дмитрий Медведев пришли на празднование на Красную площадь.

Этот праздник всегда отмечается широко и торжественно, с искренней любовью к Москве, к ее многовековой истории и современным достижениям, за то, что у нас такая прекрасная столица — динамичная, новаторская, устремленная в будущее и неизменно величественная в своей древней красоте.
Владимир Путин

Он напомнил, что «Москва — это центр государства, как собирательница его земель росла и крепла постепенно, но зато основательно и уверенно». «Здесь, в Москве, сосредоточились и переплелись разные культуры и традиции, закалялась духовная сила нашего многонационального народа», — отметил президент.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Путин поздравил москвичей с 870-летием столицы
В Минобороны РФ удивлены словами главы военного ведомства ФРГ об учениях "Запад-2017"
Минобороны ответило на заявления ФРГ об учениях «Запад-2017»
Число пострадавших при ДТП в Югре выросло до 15 человек
Прибалтийские послы попросили не относить их страны к СССР
Саакашвили заявил, что выезжает из Польши на Украину
В России наступил «день тишины» перед выборами
МЧС России готово помочь странам, пострадавшим от урагана «Ирма»
Спорт
«Спартак» примет «Рубин» в матче чемпионата России Три матча в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Москве пройдут в субботу в рамках девятого тура чемпионата России по футболу
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь