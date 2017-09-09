Путин поздравил москвичей с 870-летием столицы
Глава государства и
Глава государства и
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с 870-летием российской столицы. Глава государства и
Этот праздник всегда отмечается широко и торжественно, с искренней любовью к Москве, к ее многовековой истории и современным достижениям, за то, что у нас такая прекрасная столица — динамичная, новаторская, устремленная в будущее и неизменно величественная в своей древней красоте.
Он напомнил, что «Москва — это центр государства, как собирательница его земель росла и крепла постепенно, но зато основательно и уверенно». «Здесь, в Москве, сосредоточились и переплелись разные культуры и традиции, закалялась духовная сила нашего многонационального народа», — отметил президент.