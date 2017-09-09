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13:16 (мск), источник: Интерфакс

Путин назвал реконструкцию Москвы «хлопотным делом»

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин признал, что масштабная реконструкция, идущая в Москве, это очень «хлопотное дело» и поблагодарил столичные власти за то, что они работают, советуясь с горожанами.

Источник: РИА "Новости"
Сейчас здесь идет масштабная реконструкция. Она предпринята в соответствии со статусом одного из крупнейших мегаполисов мира и, конечно, прежде всего, ради повышения комфорта и качества жизни москвичей.

Президент отметил это, выступая в субботу на торжественном открытии мероприятий, посвященных 870-летию Москвы.

Как подчеркнул президент, «реконструкция — это всегда непростое и хлопотное дело, как ремонт в квартире, рано или поздно это нужно начинать».

Хорошо, что московская власть так активно, решительно взялась за дело, советуясь с жителями столицы.

Как подчеркнул Путин, «энергетика обновления Москвы, ее инфраструктурные и социальные проекты имеют огромное значение для всей нашей страны». «Столица умеет достигать самых амбициозных целей и москвичи сегодня, как и всегда, на высоте», — отметил президент.

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