Путин назвал реконструкцию Москвы «хлопотным делом»

Сейчас здесь идет масштабная реконструкция. Она предпринята в соответствии со статусом одного из крупнейших мегаполисов мира и, конечно, прежде всего, ради повышения комфорта и качества жизни москвичей.
Президент отметил это, выступая в субботу на торжественном открытии мероприятий, посвященных 870-летию Москвы.
Как подчеркнул президент, «реконструкция — это всегда непростое и хлопотное дело, как ремонт в квартире, рано или поздно это нужно начинать».
Хорошо, что московская власть так активно, решительно взялась за дело, советуясь с жителями столицы.
Как подчеркнул Путин, «энергетика обновления Москвы, ее инфраструктурные и социальные проекты имеют огромное значение для всей нашей страны». «Столица умеет достигать самых амбициозных целей и москвичи сегодня, как и всегда, на высоте», — отметил президент.