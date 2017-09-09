Саакашвили заявил, что выезжает из Польши на Украину

Источник: РИА Новости

«Все, мы выезжаем в Краковец, Украину», — написал Саакашвили в субботу на своей странице в Facebook.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что пограничники призывают митингующих в день приезда бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили соблюдать порядок в пунктах пропуска на границе с Польшей.