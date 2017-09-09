Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Почему натуральное — не значит полезное
Два друга создали бизнес, который принес им за год 173 млн руб.
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича»
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Пентагон ответил на "неприятность от РФ" созданием "Карликов"
Политолог: ввод миротворцев выставит Киев лжецами
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Эксперт: Порошенко испугала инициатива Путина о вводе миротворцев
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
14День знаний в российских школах
13:46 (мск), источник: РИА Новости

Саакашвили заявил, что выезжает из Польши на Украину

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости. Лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что выезжает из Польши на Украину, в пограничный пункт пропуска «Краковец» во Львовской области.

Источник: РИА Новости

«Все, мы выезжаем в Краковец, Украину», — написал Саакашвили в субботу на своей странице в Facebook.

Читайте также
Саакашвили уверен, что украинские власти не смогут помешать его возвращению

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что пограничники призывают митингующих в день приезда бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили соблюдать порядок в пунктах пропуска на границе с Польшей.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по четырем уголовным делам. Грузинская сторона несколько раз обращалась к украинской с требованием задержать и экстрадировать Саакашвили. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Роман Загривач
Сискашвили скорей всего скоро окажется на родине.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 Клинцевич объяснил, зачем США эвакуировали главарей ИГ* из Сирии
'Интересный комментарий': Госдеп оценил слова Путина о Тиллерсоне
Минобороны ответило на заявления ФРГ об учениях «Запад-2017»
Число пострадавших при ДТП в Югре выросло до 15 человек
Прибалтийские послы попросили не относить их страны к СССР
Путин поздравил москвичей с 870-летием столицы
В России наступил «день тишины» перед выборами
МЧС России готово помочь странам, пострадавшим от урагана «Ирма»
Спорт
«Спартак» примет «Рубин» в матче чемпионата России Три матча в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Москве пройдут в субботу в рамках девятого тура чемпионата России по футболу
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь