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15:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава МИД Германии рассказал о пользе немцев и русских друг для друга

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил о желании быстрее нормализовать отношения между Россией и Украиной, чтобы впоследствии снять с Москвы санкции. Об этом он заявил в беседе с RT.

Источник: AP 2017

«Мы мирная страна, мы хотим помочь тому, чтобы мир воцарился и в других частях мира, чтобы отношения между Украиной и Россией стали лучше, как бы сложно это сегодня ни было. Мы хотим при помощи минского процесса содействовать установлению мира, чтобы снять санкции с России», — сказал Габриэль.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия и Европа всегда были соседями и останутся ими впредь.

Как немцы мы знаем, что нам нужны русские, а русским нужны мы, чтобы вместе позаботиться о том, чтобы нам стало лучше с экономической точки зрения, (…) чтобы мы сдерживали конфликты.
Зигмар Габриэль
Глава МИД Германии
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Ранее Габриэль одобрил инициативу президента России Владимира Путина о создании миссии ООН в Донбассе. По его мнению, ввод миротворцев может способствовать отмене антироссийских санкций.

Это заявление вызвало негативную реакцию в Киеве. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «подобные сигналы очень вредны», а заявление Габриэля можно рассматривать «как заигрывание с Кремлем».

5 сентября Россия по поручению Владимира Путина внесла в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций резолюцию о размещении на линии разграничения между украинскими войсками и ополченцами Донбасса миротворцев ООН. Они должны обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ в регионе.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Малютин В.В.
Мечтатель Габриэль....пока на украине существует нацистский режим, нет никаких предпосылок для нормализации отношений с россией
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