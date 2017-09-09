Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Западные СМИ сообщили о «выводе российского вооружения» из ДНР
Твин Пикс глазами психиатра
Песков прокомментировал приглашение Путина на поединок
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
В противовес доллару хотят создать новую мировую валюту
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Эксперт: к чему приведет бунт украинских морпехов
СМИ: Госдеп США опасается ответа со стороны РФ
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Российские "Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Политолог: ввод миротворцев выставит Киев лжецами
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
ВСУ находятся в Донбассе незаконно – депутат Верховной Рады
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
9Празднование Курбан-байрама
15:58 (мск), источник: РБК

В мэрии Москвы рассказали о планах пересадить чиновников на такси

Вслед за министерством финансов чиновников транспортных учреждений Москвы тоже пересадят со служебных автомобилей на такси. В мэрии на этом собираются сэкономить 20−30% расходов на транспортные услуги для чиновников.

Источник: РИА "Новости"

Чиновников транспортных учреждений Москвы планируют пересадить со служебных машин на такси. Об этом в студии РБК заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Сейчас идут переговоры с таксомоторными компаниями. Это позволит сократить расходы на транспортные услуги для служащих на 20−30%.
Максим Ликсутов
Заместитель мэра Москвы

В этом году к такой же практике прибег Минфин России. Как отмечала в июне первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко на заседании думского комитета по бюджету и налогам, пересадив чиновников на Uber и «Яндекс. Такси» министерство сэкономило более 11 млн руб. Она не уточнила за какой срок удалось сэкономить такую сумму.

«Минфин оптимизировал расходы на обеспечение автотранспортными средствами, переходим на предоставление услуг в том числе компаниями типа Uber и «Яндекс. Такси», — говорила Нестеренко. Освободившиеся ресурсы Минфин перераспределяет внутри министерства, в частности, был дофинансирован Московский финансовый форум.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Виктор Гущин
На содержание депутатского корпуса и чиновничьего аппарата, включающую сопутствующие инфраструктуру и "подобающую" обслугу уходит свыше 13 процентов...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 «Можем выбить РФ из Крыма силой?»: послание Порошенко к Раде
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Минобороны ответило на заявления ФРГ об учениях «Запад-2017»
Число пострадавших в результате ДТП в Югре выросло до 17 человек
Путин поручил подумать о введении утилизационного сбора на обувь
Саакашвили объявил о выезде из Польши на Украину
В Германии рассказали о пользе немцев и русских друг для друга
Прибалтийские послы попросили не относить их страны к СССР
В Ереване украли 4 тысячи долларов из банкомата с миллионами
Спорт
Дубли Жезуса и Зане помогли «Ман Сити» разгромить «Ливерпуль» В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал на своём поле «Ливерпуль»
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Апартаменты признают новым видом жилья
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь