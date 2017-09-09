В мэрии Москвы рассказали о планах пересадить чиновников на такси

Сейчас идут переговоры с таксомоторными компаниями. Это позволит сократить расходы на транспортные услуги для служащих на 20−30%.

В этом году к такой же практике прибег Минфин России. Как отмечала в июне первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко на заседании думского комитета по бюджету и налогам, пересадив чиновников на Uber и «Яндекс. Такси» министерство сэкономило более 11 млн руб. Она не уточнила за какой срок удалось сэкономить такую сумму.