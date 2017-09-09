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16:46 (мск), источник: Nakanune.ru

Правительство Среднего Урала будет закупать у «Уралвагонзавода» коммунальную технику

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор НПК «Уралвагонзавод» Дмитрий Потапов подписали соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан сегодня в рамках фестиваля «Уралтанк» в Нижнем Тагиле, передает корреспондент Накануне.RU.

Источник: gubernator96.ru

Как пояснил Евгений Куйвашев, общаясь с журналистами, речь идет о закупке коммунальной техники у «Уралвагонзавода».

«Соглашение предусматривает поставку и приобретение коммунальной техники. Мы рассчитываем, что “Уралвагонзавод” начнет раскручивать тему производства коммунальной техники и та техника, которая будет произведена здесь, уральскими мастерами, обязательно пойдет сначала в опытную эксплуатацию, а затем в эксплуатацию в наши муниципалитеты. В связи с этим мы с 2018 года принимаем программу обеспечения наших муниципалитетов коммунальной техникой для обслуживания дорог, межквартальных проездов и так далее», — пояснил Евгений Куйвашев.

На церемонии подписания соглашения также присутствовал вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин, который обозначил тему выставки «Уралтанк-2018» в Нижнем Тагиле. Она будет посвящена арктической тематике. Ранее Дмитрий Рогозин пообещал, что выставка Russian Arms Expo вернется в Нижний Тагил.

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