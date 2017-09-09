Правительство Среднего Урала будет закупать у «Уралвагонзавода» коммунальную технику

«Соглашение предусматривает поставку и приобретение коммунальной техники. Мы рассчитываем, что “Уралвагонзавод” начнет раскручивать тему производства коммунальной техники и та техника, которая будет произведена здесь, уральскими мастерами, обязательно пойдет сначала в опытную эксплуатацию, а затем в эксплуатацию в наши муниципалитеты. В связи с этим мы с 2018 года принимаем программу обеспечения наших муниципалитетов коммунальной техникой для обслуживания дорог, межквартальных проездов и так далее», — пояснил Евгений Куйвашев.