Правительство Среднего Урала будет закупать у «Уралвагонзавода» коммунальную технику

Как пояснил Евгений Куйвашев, общаясь с журналистами, речь идет о закупке коммунальной техники у «Уралвагонзавода».
«Соглашение предусматривает поставку и приобретение коммунальной техники. Мы рассчитываем, что “Уралвагонзавод” начнет раскручивать тему производства коммунальной техники и та техника, которая будет произведена здесь, уральскими мастерами, обязательно пойдет сначала в опытную эксплуатацию, а затем в эксплуатацию в наши муниципалитеты. В связи с этим мы с 2018 года принимаем программу обеспечения наших муниципалитетов коммунальной техникой для обслуживания дорог, межквартальных проездов и так далее», — пояснил Евгений Куйвашев.
На церемонии подписания соглашения также присутствовал вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин, который обозначил тему выставки «Уралтанк-2018» в Нижнем Тагиле. Она будет посвящена арктической тематике. Ранее Дмитрий Рогозин пообещал, что выставка Russian Arms Expo вернется в Нижний Тагил.