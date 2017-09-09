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17:23 (мск), источник: РИА Новости

Путин выделил Севастополю 800 миллионов рублей на строительство дорог

Президент России Владимир Путин распорядился выделить 800 миллионов рублей из резервного фонда для дорожного строительства в Севастополе, документ опубликован на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Выделить в 2017 году из резервного фонда Президента Российской Федерации 800 000 тысяч рублей Минтрансу России для дорожного строительства в г. Севастополе», — говорится в тексте документа.

Также распоряжение обязывает Минтранс проконтролировать эффективность расходования средств и представить соответствующий отчет в Администрацию президента. Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов должен проверить исполнения этого поручения.

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